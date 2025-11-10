民眾黨走讀8警受傷！北檢二度傳喚 黃國昌：賴清德要好好複習兩公約

民眾黨今年8月底走讀活動中有8名員警受傷，台北地檢署今二度依違反集會遊行法等，傳喚民眾黨主席黃國昌。黃國昌下午抵達北檢，對於因集遊法二度出庭覺得很扯，「建議賴清德總統好好回去複習一下兩公約」。

黃國昌今2時許抵達北檢，記者問因何事到北檢，是否上次沒開完？他回答，「集遊法啊，我也覺得很扯，馬英九政府、蔡英文政府時代，我都有因為集遊法被傳喚過，沒有一次問那麼久，問一次還問不好，還要再問第二次，當然，台北地檢署檢察官很辛苦，我也沒有意思要為難檢察官」。

黃國昌建議「賴清德總統好好回去複習一下兩公約」，他說「如果集遊法違反兩公約的事情他搞不太清楚，或許可以請教一下，當初被他提名當司法院院長的教授張文貞，張應該對這件事認識滿深的，我在司法院院長人事同意權詢答有問過這問題，如果賴總統連兩公約的ＡＢＣ都搞不太清楚，或許可以去看看我質詢的內容」。

北檢10月20日因走讀案傳喚黃國昌，偵訊1個多小時，庭後黃國昌受訪表示，「今天檢察官問了一堆讓我覺得莫名其妙的問題，問怎麼定義集會遊行」非常驚訝被問法律定義上問題。檢察官也問他「為什麼要勒警察脖子？」他回答，檢察官你被民進黨的國家機器和綠色媒體所誤導「我從來沒有勒那個警察脖子，那時候人很擠，我手放在他的肩膀上，警察跟我有說有笑，我們還在聊天」如果勒脖還有說有笑聊天，這不是違反經驗法則，不是太可笑了嗎？」

全案源於，今年8月30日民眾黨因前民眾黨主席柯文哲8月31日遭搜索滿周年，在中正紀念堂捷運站5號出口起舉辦「司法改革、公民走讀」活動，訴求「終結政治追殺，找回國家正義」群眾聚集在中山南路、愛國西路口，因路權遭警方7度舉牌警告、制止、命令解散，共計8名員警受傷。