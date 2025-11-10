聽新聞
妻控結褵52年夫交越南妹 她開庭：「心軟沒留照」求償80萬敗訴
台中市一名婦人指控已結褵52年的丈夫，去年間認識一名越南女子，丈夫帶著越南妹返家，還用手摸越南女子下體，人妻以侵害配偶權，向丈夫求償80萬元，但丈夫否認，強調妻子所說的越南女子是「幽靈」，台中地院審理時，法官要人妻提供證據，人妻則稱「心軟所以沒拍照」，法官認此案事證不足，判人夫免賠。
一名婦人向台中地院提出侵害配偶權告訴，婦人主張，已結婚52年的丈夫，在去年9月至10月間，認識一名越南籍女子，丈夫帶該越南女子回家玩了4個小時，還用手指撫摸女子下體，也偕該名女子前往台東旅遊，不斷與越南女子通電話，認為丈夫已侵害配偶權，求償80萬元。
台中地院審理時，人夫強調沒有小三，也沒有與越南籍女子晚上通電話，還說妻子口中所述的越南妹是「幽靈」，根本不存在。
法官在審理時，要求婦人提供相關證據，婦人則具狀表示，「有親眼見到，沒拍照，因太愛他所以心軟了才沒拍照」。
法官審酌，此案婦人沒有提供相關客觀事證，以實其說，舉證不足，無從認定丈夫有侵害配偶權的行為，因此婦人向丈夫求償80萬元並無理由，駁回婦人訴請。
