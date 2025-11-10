快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

聽新聞
0:00 / 0:00

妻控結褵52年夫交越南妹 她開庭：「心軟沒留照」求償80萬敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名婦人指控已結褵52年的丈夫，去年間認識一名越南女子，丈夫帶著越南妹返家，還用手摸越南女子下體，人妻以侵害配偶權，向丈夫求償80萬元，但丈夫否認，強調妻子所說的越南女子是「幽靈」，台中地院審理時，法官要人妻提供證據，人妻則稱「心軟所以沒拍照」，法官認此案事證不足，判人夫免賠。

一名婦人向台中地院提出侵害配偶權告訴，婦人主張，已結婚52年的丈夫，在去年9月至10月間，認識一名越南籍女子，丈夫帶該越南女子回家玩了4個小時，還用手指撫摸女子下體，也偕該名女子前往台東旅遊，不斷與越南女子通電話，認為丈夫已侵害配偶權，求償80萬元。

台中地院審理時，人夫強調沒有小三，也沒有與越南籍女子晚上通電話，還說妻子口中所述的越南妹是「幽靈」，根本不存在。

法官在審理時，要求婦人提供相關證據，婦人則具狀表示，「有親眼見到，沒拍照，因太愛他所以心軟了才沒拍照」。

法官審酌，此案婦人沒有提供相關客觀事證，以實其說，舉證不足，無從認定丈夫有侵害配偶權的行為，因此婦人向丈夫求償80萬元並無理由，駁回婦人訴請。

台中市一名婦人指控結婚52年的丈夫外遇，求償80萬元，因未提供證據，台中地院判她敗訴。示意圖／AI生成
台中市一名婦人指控結婚52年的丈夫外遇，求償80萬元，因未提供證據，台中地院判她敗訴。示意圖／AI生成

丈夫 配偶 證據 結婚

延伸閱讀

越戰結束50年的B面故事：亞美混血兒與「嬰兒空運」跨國家庭史

鉅明越南新廠試營運

邀越南網紅旅遊台中 中市觀旅局行銷東南亞市場

人妻與夫吵架 已婚友帶酒水上門開導 她酒醒下身赤裸遭下藥侵犯

相關新聞

妻控結褵52年夫交越南妹 她開庭：「心軟沒留照」求償80萬敗訴

台中市一名婦人指控已結褵52年的丈夫，去年間認識一名越南女子，丈夫帶著越南妹返家，還用手摸越南女子下體，人妻以侵害配偶權...

女子向王文洋求償10億 法院判決結果出爐

74歲的宏仁集團總裁王文洋捲入一樁私人官司惹民事訴訟，他被一名女子提起民事求償10億元，台北地院審理認為，提告的女方沒有...

民眾黨走讀8警受傷！北檢二度傳喚 黃國昌：賴清德要好好複習兩公約

民眾黨今年8月底走讀活動中有8名員警受傷，台北地檢署今二度依違反集會遊行法等，傳喚民眾黨主席黃國昌。黃國昌下午抵達北檢，...

補發權狀暗藏買賣同意書 三重前6連霸里長楷模盜賣里民房產遭羈押

曾連任6屆里長並榮獲新北市特優里長楷模殊榮的三重區五順里長前里長洪嘉仁，今年5月才爆出盜用里民印章偽造本票聲請強制執行，...

獨／嘉義9旬地主突遭帶走失聯！家族戰升級 補證件解任律師疑雲迭起

嘉義地方知名的大地主、9旬郭姓老翁，因名下多筆土地及監護安排，引發子女間長期對立。家族分成（長子、三子）以及（次子與兩名...

「剴剴」虐童案今二審開庭 兒少行動團體籲司法勿輕縱

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案，保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審判處無期徒刑、有期徒刑18年徒刑，台灣高等法院今開庭，兒少團體開庭前將聚集法院，並聲明會持續關注並追蹤剴剴案二審進度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。