女子向王文洋求償10億 法院判決結果出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

74歲的宏仁集團總裁王文洋捲入一樁私人官司惹民事訴訟，他被一名女子提起民事求償10億元，台北地院審理認為，提告的女方沒有舉證證明王文洋有何賠償義務，日前判決判女方敗訴。可上訴。

提告的女方主張，她與王文洋有親密關係，王需負擔未來對她相關費用，於是向王求償10億元以及負相關義務。

法院審理後認為，提告的女方所提出的錄音帶等證據，雖提及金錢，但未說明金錢多少，金錢的用途等，證據無法證明跟王文洋有關，此外，也沒有其他證據佐證女方說法為真實，判決女方敗訴。

判決並指出，本件事證已臻明確，王文洋與原告其餘證據調查的聲請，由於對審理結果不生影響，都無調查的必要；至於兩造攻擊防禦方法及所提證據，經審酌後，也與判決結果不生影響，不再審酌。

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片
證據 金錢 提告 親密關係 民事訴訟

