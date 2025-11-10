女子向王文洋求償10億 法院判決結果出爐
74歲的宏仁集團總裁王文洋捲入一樁私人官司惹民事訴訟，他被一名女子提起民事求償10億元，台北地院審理認為，提告的女方沒有舉證證明王文洋有何賠償義務，日前判決判女方敗訴。可上訴。
提告的女方主張，她與王文洋有親密關係，王需負擔未來對她相關費用，於是向王求償10億元以及負相關義務。
法院審理後認為，提告的女方所提出的錄音帶等證據，雖提及金錢，但未說明金錢多少，金錢的用途等，證據無法證明跟王文洋有關，此外，也沒有其他證據佐證女方說法為真實，判決女方敗訴。
判決並指出，本件事證已臻明確，王文洋與原告其餘證據調查的聲請，由於對審理結果不生影響，都無調查的必要；至於兩造攻擊防禦方法及所提證據，經審酌後，也與判決結果不生影響，不再審酌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言