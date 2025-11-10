女子向王文洋求償10億 法院判決結果出爐

74歲的宏仁集團總裁王文洋捲入一樁私人官司惹民事訴訟，他被一名女子提起民事求償10億元，台北地院審理認為，提告的女方沒有舉證證明王文洋有何賠償義務，日前判決判女方敗訴。可上訴。

提告的女方主張，她與王文洋有親密關係，王需負擔未來對她相關費用，於是向王求償10億元以及負相關義務。

法院審理後認為，提告的女方所提出的錄音帶等證據，雖提及金錢，但未說明金錢多少，金錢的用途等，證據無法證明跟王文洋有關，此外，也沒有其他證據佐證女方說法為真實，判決女方敗訴。