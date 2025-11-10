補發權狀暗藏買賣同意書 三重前6連霸里長楷模盜賣里民房產遭羈押

曾連任6屆里長並榮獲新北市特優里長楷模殊榮的三重區五順里長前里長洪嘉仁，今年5月才爆出盜用里民印章偽造本票聲請強制執行，不料又被檢警查出他涉嫌於2022年里長任內，利用協助里民補發房地所有權狀時，誤導里民申辦印鑑證明及簽下房屋出售同意書，盜賣里民房產，遭新北地檢署依涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪聲押獲准。

據了解，洪男涉嫌於2022年5月間，誤導被害里民申辦印鑑證明，再簽立房屋出售同意書，申請補發房地所有權狀後，持該補發權狀，申請將被害人名下房地移轉登記給周姓共犯，最後將被害人位於三重區價值近2000萬元的房產，以900萬餘萬賤賣出去，再回頭向接手屋主承租該房屋。