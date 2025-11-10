快訊

補發權狀暗藏買賣同意書 三重前6連霸里長楷模盜賣里民房產遭羈押

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

曾連任6屆里長並榮獲新北市特優里長楷模殊榮的三重區五順里長前里長洪嘉仁，今年5月才爆出盜用里民印章偽造本票聲請強制執行，不料又被檢警查出他涉嫌於2022年里長任內，利用協助里民補發房地所有權狀時，誤導里民申辦印鑑證明及簽下房屋出售同意書，盜賣里民房產，遭新北地檢署依涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪聲押獲准。

據了解，洪男涉嫌於2022年5月間，誤導被害里民申辦印鑑證明，再簽立房屋出售同意書，申請補發房地所有權狀後，持該補發權狀，申請將被害人名下房地移轉登記給周姓共犯，最後將被害人位於三重區價值近2000萬元的房產，以900萬餘萬賤賣出去，再回頭向接手屋主承租該房屋。

直到被害人因房屋轉手、過戶未收到房屋稅單起疑，加上洪男拖欠租金，接手屋主於是找上被害人追討房租，全案才東窗事發。經被害人報警提告，檢警查出洪男在盜賣被害人房產過程中，尚有一名周姓共犯，2人均涉犯刑法詐欺、行使偽造私文書、使公務員登載不實等罪，罪嫌重大且有逃亡及串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北市三重區五順里長前里長洪嘉仁，涉嫌於2022年間利用協助里民補發房地所有權狀時，誤導里民申辦印鑑證明及簽下房屋出售同意書，盜賣里民房產，遭新北地檢署依涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪聲押獲准。圖／聯合報系資料照片
新北市三重區五順里長前里長洪嘉仁，涉嫌於2022年間利用協助里民補發房地所有權狀時，誤導里民申辦印鑑證明及簽下房屋出售同意書，盜賣里民房產，遭新北地檢署依涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪聲押獲准。圖／聯合報系資料照片

被害人 房屋 印鑑 偽造文書 詐欺 公務員

