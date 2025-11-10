獨／嘉義9旬地主突遭帶走失聯！家族戰升級 補證件解任律師疑雲迭起

嘉義地方知名的大地主、9旬郭姓老翁，因名下多筆土地及監護安排，引發子女間長期對立。家族分成（長子、三子）以及（次子與兩名女兒）兩派，本月初嘉義地院才就雙方爭議的意定監護契約作出判決，因認定原告欠缺確認利益，駁回次子一方主張公證書無效的訴訟。未料事隔不久卻發生戲劇性反轉，從「當街被帶走」到「補發證件」等疑點陸續浮現，使爭端愈演愈烈。

據了解，郭姓老翁長年由長子、三子家庭照顧，家屬為健康狀況與財產安排已爭執多年，包括監護宣告、保護令、意定監護公證等程序皆曾訴諸法院。次子方主張老翁疑似認知退化，不應簽署意定監護契約，但法院認定公證流程完備、無反證推翻，因而駁回。

真正引爆雙方全面衝突的，是今年10月15日中午的一起突發事件。當時老三載郭翁外出用餐，途中與機車騎士擦撞，老三下車查看時，一輛黑色廂型車突然停在後方，數人下車後直接將老翁帶走。老三發現是次子與女兒方的人馬，急著阻止卻被擋開，只能眼看老翁被載離現場。

事後不久，郭姓老翁便陸續補發身分證、健保卡、印鑑等重要證件，律師也遭解任，並撤回對次子、女兒方的指控。長子、三子憂心老翁遭控制，名下土地恐面臨過戶、贈與或快速出售風險；加上老翁目前去向不明，雙方溝通中斷，憂慮加劇。

長子、三子已向警方報案，指控已受保護令限制的女兒仍接近並帶走老翁，質疑警方「當街擄人卻牛步辦案」。

警方因本案屬家務紛爭與私權糾紛，且帶走老翁者皆為直系親屬，究竟是否涉及強制、略誘或妨害自由，仍需蒐證釐清。警方表示，家屬帶走高齡親人是否構成「擄人」，須依實際行為、老翁意願、是否受限制自由等要素判斷，目前尚無法逕予認定。另有關保護令部分，因非現行犯，警方已立案調查。