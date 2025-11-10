聽新聞
0:00 / 0:00
「剴剴」虐童案今二審開庭 兒少行動團體籲司法勿輕縱
1歲男童「剴剴」遭保母虐死案，保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審判處無期徒刑、有期徒刑18年徒刑，台灣高等法院今開庭，兒少團體開庭前將聚集法院，並聲明會持續關注並追蹤剴剴案二審進度。
兒少守護行動團體今發出3點聲明，包括1、持續關注並追蹤剴剴案二審進度；2、加害者及辯方律師利用程序手段拖延審理，影響司法進程；3、期盼二審順利進行，讓真相與公義被看見。
劉彩萱、劉若琳2人目前都羈押在矯正署台北女子看守所，她們的家人、配偶不時前往看守所探視。
劉彩萱、劉若琳2023年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2023年9月1日起至12月23日涉嫌對「剴剴」凌虐，「剴剴」於2023年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治，劉彩萱、劉若琳被偵辦、起訴。
一審台北地院國民法官法庭審理，依「成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪」判處劉彩萱無期徒刑，褫奪公權終身，判處劉若琳有期徒刑18年，2姊妹提上訴
法官認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言