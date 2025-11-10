「剴剴」虐童案今二審開庭 兒少行動團體籲司法勿輕縱

保母劉彩萱（左）、劉若琳姊妹。圖／聯合報系資料照片

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案，保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審判處無期徒刑、有期徒刑18年徒刑，台灣高等法院今開庭，兒少團體開庭前將聚集法院，並聲明會持續關注並追蹤剴剴案二審進度。

兒少守護行動團體今發出3點聲明，包括1、持續關注並追蹤剴剴案二審進度；2、加害者及辯方律師利用程序手段拖延審理，影響司法進程；3、期盼二審順利進行，讓真相與公義被看見。

劉彩萱、劉若琳2人目前都羈押在矯正署台北女子看守所，她們的家人、配偶不時前往看守所探視。

劉彩萱、劉若琳2023年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2023年9月1日起至12月23日涉嫌對「剴剴」凌虐，「剴剴」於2023年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治，劉彩萱、劉若琳被偵辦、起訴。

一審台北地院國民法官法庭審理，依「成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪」判處劉彩萱無期徒刑，褫奪公權終身，判處劉若琳有期徒刑18年，2姊妹提上訴

法官認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度。