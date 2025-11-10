快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍上尉臉書開撕 控上校包庇霸凌性騷是「垃圾」全身而退理由曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

丁姓男子是國軍後備指揮部上尉政戰官，去年間在臉書指控，林姓上校在2017年間擔任政戰軍官班的學員生中隊長時，涉有包庇霸凌、性騷行徑的學員，更辱罵林姓上校「垃圾」，林提出告訴，全案在台中地院審理時，林當庭撤回告訴，因誹謗屬告訴乃論之罪，法官諭知公訴不受理。

判決指出，丁姓男子是後指部一處營區上尉政戰官，他在去年6月間退伍，不過丁男退伍前，在臉書發表三段文字，指控林姓上校在2017年，擔任官轉服政戰專業軍官班的學員生中隊長時，涉包庇有霸凌、性騷行徑的學員，還在發表的三段文字內，提到林姓少校全名，以文字辱罵。

丁男發表的三段文字略以「你們這些垃圾都欺軟怕硬，難怪只敢在軍中欺負低階部屬跟老實人」、「真的打戰要靠你們這些廢物領導」、「林上校！把你的狗帶出來戰」、「我看你們這些爛貨是第一個叛逃的吧」、「這個垃圾當初在政戰學校轉軍官時，喜歡霸凌同學，對同學做人身攻擊，性騷擾女同學，多次跟隊職幹部反應，隊長反過來質疑我不實指控，直到我拿出證據才不了了之」。

丁男被檢方依加重誹謗、陸海空軍刑法的侮辱上官罪等罪起訴。

台中地院審理時，林男當庭表示欲撤回告訴，因檢方起訴的加重誹謗、陸海空軍刑法的侮辱上官罪，都屬告訴乃論之罪，因告訴人已當庭表示撤回告訴，此件不經言詞辯論，諭知公訴不受理，仍可上訴。

丁姓上尉軍官在臉書指控林姓上校包庇學員霸凌、性騷，還辱罵林，台中地院諭知公訴不受理。示意圖／本報資料照片
丁姓上尉軍官在臉書指控林姓上校包庇學員霸凌、性騷，還辱罵林，台中地院諭知公訴不受理。示意圖／本報資料照片

性騷擾 霸凌 空軍 國軍 法官 幹部

延伸閱讀

男友當面幫陌生女按摩挨告性騷 女友做偽證判得比男友還重

好萊塢男星「鷹眼」遭前中國女友控性騷 傳不雅照

鷹眼驚爆性騷傳不雅照！中國導演女友控訴：情緒失控「跨國戀變調」

海關人員涉性騷空服員！偷摸手還要求「下機後單獨檢查」 關務署發聲

相關新聞

「剴剴」虐童案今二審開庭 兒少行動團體籲司法勿輕縱

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案，保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審判處無期徒刑、有期徒刑18年徒刑，台灣高等法院今開庭，兒少團體開庭前將聚集法院，並聲明會持續關注並追蹤剴剴案二審進度。

獨／嘉義9旬地主突遭帶走失聯！家族戰升級 補證件解任律師疑雲迭起

嘉義地方知名的大地主、9旬郭姓老翁，因名下多筆土地及監護安排，引發子女間長期對立。家族分成（長子、三子）以及（次子與兩名...

北捷白髮婦讓座爭議 去年雨傘打傷博愛座女童傷害起訴

73歲曾姓婦人日前搭乘台北捷運逼讓出博愛座，反遭踹踢的畫面瘋傳，被傳出是竊盜慣犯，曾婦去年在捷運上不滿一對父女坐在博愛座...

國軍上尉臉書開撕 控上校包庇霸凌性騷是「垃圾」全身而退理由曝

丁姓男子是國軍後備指揮部上尉政戰官，去年間在臉書指控，林姓上校在2017年間擔任政戰軍官班的學員生中隊長時，涉有包庇霸凌...

前柔道國手摔車骨折 新北市政府判國賠161萬確定

鄭姓前柔道國手騎乘機車行經新北市涵洞，因路段淤泥摔車，再被小客車輾傷，鄭提國家賠償訴訟；最高法院認為，新北市政府環保局多...

業者疫情期間欠勞健保費 台北分署拍賣女用皮包共64件

法務部行政執行署台北分署今天表示，明天上午11時在分署4樓拍賣室舉辦聯合拍賣會，最受矚目拍賣品是64只女用皮包、皮夾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。