國軍上尉臉書開撕 控上校包庇霸凌性騷是「垃圾」全身而退理由曝

丁姓男子是國軍後備指揮部上尉政戰官，去年間在臉書指控，林姓上校在2017年間擔任政戰軍官班的學員生中隊長時，涉有包庇霸凌、性騷行徑的學員，更辱罵林姓上校「垃圾」，林提出告訴，全案在台中地院審理時，林當庭撤回告訴，因誹謗屬告訴乃論之罪，法官諭知公訴不受理。

判決指出，丁姓男子是後指部一處營區上尉政戰官，他在去年6月間退伍，不過丁男退伍前，在臉書發表三段文字，指控林姓上校在2017年，擔任官轉服政戰專業軍官班的學員生中隊長時，涉包庇有霸凌、性騷行徑的學員，還在發表的三段文字內，提到林姓少校全名，以文字辱罵。

丁男發表的三段文字略以「你們這些垃圾都欺軟怕硬，難怪只敢在軍中欺負低階部屬跟老實人」、「真的打戰要靠你們這些廢物領導」、「林上校！把你的狗帶出來戰」、「我看你們這些爛貨是第一個叛逃的吧」、「這個垃圾當初在政戰學校轉軍官時，喜歡霸凌同學，對同學做人身攻擊，性騷擾女同學，多次跟隊職幹部反應，隊長反過來質疑我不實指控，直到我拿出證據才不了了之」。

丁男被檢方依加重誹謗、陸海空軍刑法的侮辱上官罪等罪起訴。