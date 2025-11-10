前柔道國手摔車骨折 新北市政府判國賠161萬確定

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

鄭姓前柔道國手騎乘機車行經新北市涵洞，因路段淤泥摔車，再被小客車輾傷，鄭提國家賠償訴訟；最高法院認為，新北市政府環保局多日未清掃，致道路路邊有潮濕泥沙及樹葉，須負賠償責任，判決新北市政府環保局賠償鄭161萬6446元，判決確定。

鄭提告主張，他20225年3月1日上午7點35分騎乘普通重型機車行經新北市一處橋下涵洞的道路，因路面累積大片淤泥致機車打滑，再被自用小客車輾壓，受有創傷性胸椎7、8節骨折併脊髓損傷、創傷性雙側氣胸、血胸等傷害，請求國家賠償。

一審新北地院審理認定，事故的主因是鄭騎車未使用燈光且未注意車所致，難以認定與新北市環保局的清潔維護責任有因果關係，判鄭敗訴，鄭提上訴。

二審認為，事故道路位於涵洞內，路面且有潮濕、淤泥，新北市政府環保局中和清潔隊原排定每週一、二、四、五上午派人清潔，不過，事發前因清潔人員請假多日未清掃，致道路紅色道路邊線兩側至涵洞牆壁之間，有潮濕混雜泥沙及樹葉。

高院認為，一般駕駛人騎乘機車路面如有潮濕、淤泥，確有可能導致機車打滑失控，新北市環保局對道路的管理有欠缺，與鄭所受傷害有相當因果關係，不過，鄭也應自負30％的過失責任。

高院認定，新北市環保局應賠償鄭姓男子醫療費用、精神慰撫金21萬6446元、以及勞動能力減損損害140萬元共161萬6446元，新北市環保局不服再提上訴，最高法院日前駁回判決確定。

圖為最高法院。記者王聖藜／攝影
圖為最高法院。記者王聖藜／攝影

