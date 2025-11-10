北捷白髮婦讓座爭議 去年雨傘打傷博愛座女童傷害起訴

73歲曾姓婦人日前搭乘台北捷運逼讓出博愛座，反遭踹踢的畫面瘋傳，被傳出是竊盜慣犯，曾婦去年在捷運上不滿一對父女坐在博愛座不讓座，涉持雨傘敲打女童，致右側小腿挫傷，台北地檢署今偵結，依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴。

起訴指出，去年2月4日下午1點30分許，曾婦搭台北捷運在中和新蘆線行至民權西路站時，不滿李姓父女坐在博愛座不讓座，竟左手持與雨傘敲打女童右腳，導致右側小腿挫傷，依兒少法成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴。

曾婦不滿他人為讓座，今年也再度上演，台大高材生Fumi阿姨今年9月29日搭北捷坐在博愛座上，遭曾婦以手提袋多次拍打，Fumi阿姨說「You can try one more time」曾婦又攻擊，Fumi阿姨起身腳踹曾婦至對面座椅，此踹飛的博愛座優先席讓位爭議畫面在網路上瘋傳，引發關注。