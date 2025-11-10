快訊

北捷白髮婦讓座爭議 去年雨傘打傷博愛座女童傷害起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

73歲曾姓婦人日前搭乘台北捷運逼讓出博愛座，反遭踹踢的畫面瘋傳，被傳出是竊盜慣犯，曾婦去年在捷運上不滿一對父女坐在博愛座不讓座，涉持雨傘敲打女童，致右側小腿挫傷，台北地檢署今偵結，依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴。

起訴指出，去年2月4日下午1點30分許，曾婦搭台北捷運在中和新蘆線行至民權西路站時，不滿李姓父女坐在博愛座不讓座，竟左手持與雨傘敲打女童右腳，導致右側小腿挫傷，依兒少法成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴。

曾婦不滿他人為讓座，今年也再度上演，台大高材生Fumi阿姨今年9月29日搭北捷坐在博愛座上，遭曾婦以手提袋多次拍打，Fumi阿姨說「You can try one more time」曾婦又攻擊，Fumi阿姨起身腳踹曾婦至對面座椅，此踹飛的博愛座優先席讓位爭議畫面在網路上瘋傳，引發關注。

警方調查發現，曾婦因竊盜案判拘役55天遭通緝，也是竊盜慣犯，隨後於住家附近超商盤查逮捕歸案。

曾姓婦人日前搭台北捷運想坐博愛座，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳踹開。圖／取自Threads
曾姓婦人日前搭台北捷運想坐博愛座，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳踹開。圖／取自Threads

台北捷運 博愛座 竊盜 傷害罪 優先席

相關新聞

「剴剴」虐童案今二審開庭 兒少行動團體籲司法勿輕縱

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案，保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審判處無期徒刑、有期徒刑18年徒刑，台灣高等法院今開庭，兒少團體開庭前將聚集法院，並聲明會持續關注並追蹤剴剴案二審進度。

獨／嘉義9旬地主突遭帶走失聯！家族戰升級 補證件解任律師疑雲迭起

嘉義地方知名的大地主、9旬郭姓老翁，因名下多筆土地及監護安排，引發子女間長期對立。家族分成（長子、三子）以及（次子與兩名...

北捷白髮婦讓座爭議 去年雨傘打傷博愛座女童傷害起訴

73歲曾姓婦人日前搭乘台北捷運逼讓出博愛座，反遭踹踢的畫面瘋傳，被傳出是竊盜慣犯，曾婦去年在捷運上不滿一對父女坐在博愛座...

國軍上尉臉書開撕 控上校包庇霸凌性騷是「垃圾」全身而退理由曝

丁姓男子是國軍後備指揮部上尉政戰官，去年間在臉書指控，林姓上校在2017年間擔任政戰軍官班的學員生中隊長時，涉有包庇霸凌...

前柔道國手摔車骨折 新北市政府判國賠161萬確定

鄭姓前柔道國手騎乘機車行經新北市涵洞，因路段淤泥摔車，再被小客車輾傷，鄭提國家賠償訴訟；最高法院認為，新北市政府環保局多...

業者疫情期間欠勞健保費 台北分署拍賣女用皮包共64件

法務部行政執行署台北分署今天表示，明天上午11時在分署4樓拍賣室舉辦聯合拍賣會，最受矚目拍賣品是64只女用皮包、皮夾...

