聽新聞
0:00 / 0:00
北捷白髮婦讓座爭議 去年雨傘打傷博愛座女童傷害起訴
73歲曾姓婦人日前搭乘台北捷運逼讓出博愛座，反遭踹踢的畫面瘋傳，被傳出是竊盜慣犯，曾婦去年在捷運上不滿一對父女坐在博愛座不讓座，涉持雨傘敲打女童，致右側小腿挫傷，台北地檢署今偵結，依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴。
起訴指出，去年2月4日下午1點30分許，曾婦搭台北捷運在中和新蘆線行至民權西路站時，不滿李姓父女坐在博愛座不讓座，竟左手持與雨傘敲打女童右腳，導致右側小腿挫傷，依兒少法成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴。
曾婦不滿他人為讓座，今年也再度上演，台大高材生Fumi阿姨今年9月29日搭北捷坐在博愛座上，遭曾婦以手提袋多次拍打，Fumi阿姨說「You can try one more time」曾婦又攻擊，Fumi阿姨起身腳踹曾婦至對面座椅，此踹飛的博愛座優先席讓位爭議畫面在網路上瘋傳，引發關注。
警方調查發現，曾婦因竊盜案判拘役55天遭通緝，也是竊盜慣犯，隨後於住家附近超商盤查逮捕歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言