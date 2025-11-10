業者疫情期間欠勞健保費 台北分署拍賣女用皮包共64件

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署今天表示，明天上午11時在分署4樓拍賣室舉辦聯合拍賣會，最受矚目拍賣品是64只女用皮包、皮夾等，為免人潮擁擠，選購時間限定5分鐘，每組應買人限購3件。

台北分署表示，某公司為販賣女用皮件業者，在新冠肺炎疫情期間，業績受影響，業者滯欠大額的勞、健保費用及勞工退休金，疫情解封後，銷售額才逐漸回升。

欠稅公司今年2月至分署辦理分期繳納稅費，今年9月另清償約360萬元，現仍尚欠約250萬元，台北分署執行人員上個月查封64只女用皮件，經移送機關人員與公司協議出本次之變賣價格。

台北分署說，變賣義務人的女用皮件包含手提包、隨行包、肩背包、斜背包、大托特包、馬鞍包、波士頓包、拉鍊隨行包、斜背小包、圓筒包、小水桶包、信封包、鑰匙零錢包、零錢手機包、短夾、中夾及長夾等不同款式，材質為牛皮或羊皮皮件共64件，變賣價格為300元至1500元。

分署說，拍賣每次開放至多2組應買人進入拍賣會場選購，選購時間限定5分鐘，每組應買人限購3件，如應買人欲購買超過3件者，須重行排隊入場。

台北分署變賣義務人的女用皮件64件。圖／台北分署提供
台北分署變賣義務人的女用皮件64件。圖／台北分署提供

拍賣會 保費 健保 法務部

