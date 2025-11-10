聽新聞
0:00 / 0:00
女童不讓北捷博愛座遭雨傘打傷 北檢起訴動手婦
今年9月搭北捷要求讓座優先席反遭踹倒的曾姓婦人去年2月搭捷運時，不滿1對父女坐博愛座（現改稱優先席），拿雨傘打傷女童小腿，台灣台北地方檢察署今天依傷害罪等起訴。
曾姓婦人當時搭台北捷運中和新蘆線到民權西路站時，不滿李姓男子偕同未成年女兒坐博愛座卻不讓座，持雨傘敲打女童右腳，造成女童右側小腿鈍傷。
經李姓男子報警處理，北檢屢傳曾姓婦人不到案，發布通緝，檢察官今天依中華民國刑法成年人故意對兒童犯傷害罪、兒童及少年福利與權益保障法起訴，並請法院依兒少法規定加重其刑。
曾姓婦人今年9月搭北捷時，堅持要坐優先席，與不願讓座的年輕人口角衝突，她以手提袋揮打對方腳部，遭對方反擊踹倒。
此外，曾姓婦人10月在台北市大同區某超商涉嫌行竊鬧事，遭警方當場查獲並發現為竊盜通緝犯，依法移送台灣士林地方檢察署歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言