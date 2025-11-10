國中師罵學生弱智、拍桌…校方決議資遣 擁20年教學資歷的她提告

在台南教學已有20年資歷的一名國中女教師，因說學生「弱智」、上課浮躁、拍桌罵人及翻找學生座位抽屜等情緒控管不佳事件，校方依程序申請調查後，決議資遣；女師不服提告，主張程序違法，校方無視她20年來的教學努力與付出，有違比例原則，法院駁回告訴。

判決指出，台南市一所國中前資深女教師在2021年9月至11月間，被學生反映有教學行為失當、班級經營欠佳及言語羞辱學生等情形，學校於同年11月召開校園事件處理會議（校事會議），決議向台南市教育局申請教師專業審查會調查。

專審會調查後認定教師有輔導必要，進行2個月輔導，並延長1個月，結案報告認定經輔導改善無成效，學校應移送教師評審委員會審議；學校在2023年8月召開教評會會議，決議教師符合教師法「教學不力或不能勝任工作有具體事實」規定，不適任情節以資遣為宜。

校方報請教育局資遣核准後，通知女教師；她不服向高雄高等行政法院提起行政訴訟指出，資遣程序違法，教務主任同時擔任教師不適任案業務承辦人及教師會代表，在校事會議沒有迴避，有球員兼裁判嫌疑。

專審會部分，組成沒有法律學者、未邀請教師會及家長會代表陳述意見、未實質審議調查小組調查報告、輔導報告；至教評會表決時，僅臚列解聘、不續聘、停聘及資遣等選項，未列有「不同意」選項，顯有剝奪教評會應實質審議及表決功能。

她主張並非多次再犯，受告誡後立即澄清用詞本意，且為導致部分學生誤會而致歉；在專審會輔導期間，亦抱持謙虛、學習心態積極配合，她只是與部分學生間有所誤會，校方卻無視她20年來的教學努力與付出，逕予資遣，有違比例原則，亦有調查證據不足等違法。

教師認為，校方調查報告記載她2015至2018學年間疑似教學不力行為，將與本次事件無關事由提供給專審會，專審會會議無錄音及逐字稿，且學生訪談紀錄僅有摘錄內容，並無完整訪談資料，有斷章取義之虞，教評會無從全面性依作出評斷。她聲明，確認兩造聘任關係存在。

校方主張，教師經調查小組認定有說學生弱智之行為，讓學生覺得受辱而影響上課意願，也嚴重影響情緒；又有上課浮躁、拍桌罵人及翻找學生座位抽屜情事，教學行為失當且侵害學生隱私權。另有上課時間和學生爭執、爭吵，而影響班上其他20餘位學生受教權。

校方指出，教師違失事件均在同一學年度上學期半年內發生，次數繁多，且多數均為與學生間言語及肢體衝突，行為手段極度雷同；在調查小組調查及專審會審議調查報告期間，仍持續與學生發生6次違法處罰或不當管教事件，經調查認定在案。

校方說明，該名教師過去已被認定不適任，校方決議輔導，2017年6月勉予認定略有改善；2018年9月間，教師再度遭到家長投訴，校方申請調查，教師卻連續請假，直到2021年復職。本次事件之前，教師已屢次遭到投訴，校方是基於教評會專業決議而解聘。