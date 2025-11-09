他在基隆龍安街當皮條客...16年前初犯罰7千元 今年第5次被捕判刑5月

張姓男子擔任「三七仔」，招攬喬裝男客的警員進店「消費」，第5次因當皮條客被捕。張男第1次觸法被裁罰7000元，第2至4次每案各判3月徒刑，第5次媒介色情，法官依圖利容留性交罪判刑5個月，可易科罰金15萬元。

判決指出，張男今1月20日至年3月2日，在基隆市仁愛區龍安街承租的房屋內，媒介、容留成年蔡姓女子與不特定男客從事全套性交易，每節15分鐘，收費1300元，張男每次可從中分得400元報酬。

今年3月2日晚上近7時，男警喬裝客人前往消費，張男招攬媒介後，引導警員進入店內，在第2號房間內準備與蔡女進行性交易，表明身分逮捕女和張男，查扣得未使用的保險套88個、計時器2個。

員警將兩人帶回製作筆錄，將張男移送基隆地檢署偵辦，蔡女另依違反社會秩序維護法移送法院裁處。檢察官偵查後，認定涉犯圖利媒介性交罪嫌，向基隆地方法院聲請簡易判決。