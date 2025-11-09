快訊

15萬顆「問題雞蛋」流入全台…芬普尼哪裡來？專家揭三大可能來源

聽新聞
0:00 / 0:00

他在基隆龍安街當皮條客...16年前初犯罰7千元 今年第5次被捕判刑5月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓男子擔任「三七仔」，招攬喬裝男客的警員進店「消費」，第5次因當皮條客被捕。張男第1次觸法被裁罰7000元，第2至4次每案各判3月徒刑，第5次媒介色情，法官依圖利容留性交罪判刑5個月，可易科罰金15萬元。

判決指出，張男今1月20日至年3月2日，在基隆市仁愛區龍安街承租的房屋內，媒介、容留成年蔡姓女子與不特定男客從事全套性交易，每節15分鐘，收費1300元，張男每次可從中分得400元報酬。

今年3月2日晚上近7時，男警喬裝客人前往消費，張男招攬媒介後，引導警員進入店內，在第2號房間內準備與蔡女進行性交易，表明身分逮捕女和張男，查扣得未使用的保險套88個、計時器2個。

員警將兩人帶回製作筆錄，將張男移送基隆地檢署偵辦，蔡女另依違反社會秩序維護法移送法院裁處。檢察官偵查後，認定涉犯圖利媒介性交罪嫌，向基隆地方法院聲請簡易判決。

法官審理後指出，張男意圖容留、媒介性交易藉以牟利，破壞社會善良風氣，應予非難。本案被查獲以前，張女已遭查獲4次容留、媒介性交易前科，第5度再犯，不應輕縱。考量坦承犯行，兼衡小學畢業、未婚、家境貧寒等情狀，判刑5月，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

張姓男子招攬喬裝男客的警員進店「消費」，第5次因當皮條客被捕。基隆地方法院法官審理後，依圖利容留性交罪判刑5個月，可易科罰金15萬元。全案可上訴。聯合報系資料照
張姓男子招攬喬裝男客的警員進店「消費」，第5次因當皮條客被捕。基隆地方法院法官審理後，依圖利容留性交罪判刑5個月，可易科罰金15萬元。全案可上訴。聯合報系資料照

性交易 基隆 法官

延伸閱讀

基隆-石垣島航線下周送件「拚年底開航」 推淡季促銷票吸客

基隆石垣島航線目標年底前開航 將推淡季票價

近期2艘漁船海上沉沒 颱風逼近 基隆漁港今晚起漁船應只進港 沒出港

組團參加台北國際旅展…基隆明年慶祝城市史400年 成港都行銷主軸

相關新聞

他在基隆龍安街當皮條客...16年前初犯罰7千元 今年第5次被捕判刑5月

張姓男子擔任「三七仔」，招攬喬裝男客的警員進店「消費」，第5次因當皮條客被捕。張男第1次觸法被裁罰7000元，第2至4次...

國小校長限制退休師進校園...老師告侵權求償10萬元 法官判她敗訴

基隆市1所小學的校長，限制與學校有行政爭訟事件的退休老師，在非開放時段進入校園。老師狀狀告校長侵害自由權，求償精神慰撫金...

中油組長收廠商軟水器、5萬現金護航標案 認罪後一、二審都獲輕判

台灣中油油品行銷事業部某鄭姓組長被控收取5萬元現金，護航廠商得標價值約1300多萬的長約標案，高雄地院審理時，考量鄭男在...

她幫未成年子女辦保險調取戶口名簿 驚見夫認領與外遇對象生的兒子

葉姓女子為了幫未成年子女辦理保險事宜，到台南市一間區公所調取戶口名簿，才發現丈夫在2022年認領一名男童，且竟是與外遇對...

網拍「陶瓷玻璃禮盒」盜圖重製 女違反著作權法遭起訴

一名46歲邱姓女子未經授權，擅自重製並公開傳輸網路上「陶瓷玻璃禮盒組」商品照，並在其經營的網拍平台上販售商品，因侵害原圖...

「素人媽媽」曾選台中市長 出入社區罵保全釀全武行下場出爐

台中市陳美妃曾以「素人媽媽」之姿參選2022年台中市長，經歷標榜「作文比賽第一名」引發熱議，後續因衍生辱罵警察、妨害名譽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。