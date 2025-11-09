國小校長限制退休師進校園...老師告侵權求償10萬元 法官判她敗訴

基隆市1所小學的校長，限制與學校有行政爭訟事件的退休老師，在非開放時段進入校園。老師狀狀告校長侵害自由權，求償精神慰撫金10萬元。校長指為避免造成教職員及學生恐慌才禁止，並未過當。一、二審法官都認校長未侵權，駁回告訴及上訴。

陳姓校長勝訴確定後，在臉書貼文指過去7年，「開啟了無極限的人生」、「關於校務的故事說都說不完」。遇到理解的法官心存感動，也謝謝一路上市府、教育處、長官們、律師、同事們的支持相挺。仍有數件進行中的案子，希望未決之案都能順利。

陳姓老師起訴指出，去年10月21日下午和媽媽回到她退休前任教的小學，在校門辦好訪客登記後進入校園，再到在學校任教的丈夫教室外，等待丈夫下課時交付教學用品。張姓警衛後來要求她們離開校園，稱「上級交代」她不得進入校園，侵害她的自由權。

陳姓老師的媽媽去年11月5日上午8點許，欲到學校關心甫喪親的女婿，又被校方攔下，並報請員警到場。陳姓校長也夥同學務主任、總務主任等人，在校門口阻擋，2人的自由權再次受到侵害。

隔天上午，陳姓老師到校想拜訪陳姓校長，校方告知校長今天不會到校，要求她先回去。同日下午學生放學後，陳姓老師表示要與學校人事主任討論考核錯誤情事，並取回遺留在丈夫教室內的私人物品時，經警衛攔阻，指「校長說不能進去就不能進去了」，再次妨害她進入校園。

陳姓老師說，她是學校的退休教師，媽媽是年邁婦人，有正當理由要進入校園，也不可能造成校園安全疑慮，陳姓校長竟教唆校警用強制力，將2人驅離校園或阻擋在校門口外，又任憑教職員工在校門口她的私人考核事務，致使2人身陷自我懷疑，尊嚴受踐踏，各向陳姓校長請求賠償精神慰撫金10萬元。

陳姓校長答辯，陳姓老師與學校有行政爭訟事件，得知調查報告內容有與她認知不同部分，就要對調查委員、學生家長及校長提起民刑事訴訟。她進入校園後常在丈夫教室外逗留，久久不願離去，為避免造成教職員及學生恐慌，在非校園開放時間禁止原告2人進入校園，並非過當。

陳姓校長說，依教育部頒布的「國民中小學校園安全管理手冊」規定，學校應禁止包含小販、宣傳、推銷人員及其他與校務不相干人員進入校園。陳姓老師已退休，2人無與校務相干事務應執行，學校當然得禁止2人進入校園，對原告行動自由妨礙尚屬合理，2人不得請求賠償慰撫金。

基隆地方法院簡易庭法官審理後指出，陳姓老師與校方有行政爭訟事件，並對校長、調查委員等人興訟是事實。原告主張進入校園是要「等待丈夫下課交付教學用品」、「關心喪親的女婿」等事，也非一定要進入校園才能達成。

至於狀告陳姓校長任憑學校人事主任，在校門口與她談論私人考核，侵害名譽權部分，法官認為，陳姓老師若認為校門口談論考核侵害名譽，大可離去，可見與陳姓校長拒絕她進入校園，並無必然關聯性。原告2人請求被告賠償慰撫金依法無據，駁回告訴。

陳姓老師和媽媽不服一審判決並上訴，基隆地院合議庭審理後指出，陳姓校長防範「教學秩序受干擾、師生安全受威脅之潛在可能」，要求執行門禁管制適法且正當。對照陳姓老師多次「突襲式造訪」，下達門禁管制指令無疑是最直接且必要的管理手段。

法官說，上訴人羅列交付物品、關心喪親女婿、請教考核、拿取私人物品造訪事由，都非親自進入校園即難達成，陳姓校長在維護校園內部秩序與處理外部事由間，本其職掌選擇對校園衝擊最小的作法，並無權力濫用的侵害故意。