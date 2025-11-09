快訊

中油組長收廠商軟水器、5萬現金護航標案 認罪後一、二審都獲輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台灣中油油品行銷事業部某鄭姓組長被控收取5萬元現金，護航廠商得標價值約1300多萬的長約標案，高雄地院審理時，考量鄭男在偵查中自白，且繳回犯罪所得，依貪汙罪判2年徒刑，緩刑5年，並支付公庫40萬元，全案上訴後，高雄高分院維持原審輕判刑度。

判決指出，鄭姓組長2005年就進入中油任職，2020年起於油品行銷事業部某單位擔任組長，期間負責採購案複審、契約單價協商等業務。

2021年間，鄭男負責審核單位土木及建築零星修護長約，當時營造廠商想知道招標進度，便打電話給鄭男詢問，鄭男卻趁機示意家裡缺了一台「軟水設備，廠商得知後為求順利得標，果然叫來淨水器替鄭姓組長安裝一台價值4.9萬餘元的軟水設備。

事後鄭男複審時，成功通過該廠商的設計規畫，讓營造廠商順利得標1300萬餘元的標案，沒想到營造廠得標後嫌契約單價不合理，無法履行契約，鄭男重新召開內部會議，把標案金額修改成廠商滿意的價格，廠商事後拿著現金5萬元當作「後謝」送給鄭男。

法務部廉政署南部地區調查組接獲檢舉，當時鄭男在偵查時自白犯罪，繳回軟水設備、賄款等約近10萬元，

高雄地院法官審理後，認為鄭男僅為貪圖小利收賄，有損公務員廉潔自持形象，但考量他收的不是鉅款，又有悔悟，給予他減刑機會，最後依貪汙治罪條例，判處有期徒刑2年、褫奪公權2年，並給予緩刑5年，應向公庫支付40萬元。

檢方不滿，認為鄭男謀求私利而置中油公司之利益於不顧，量刑過輕爭取從重改判，高雄高分院審理後，合議庭認為一審法官刑度處斷並無違誤，維持原審刑度。可再上訴。

台灣中油某鄭姓組長收賄護航廠商，因認罪自白且繳回犯罪所得，輕判2年還獲緩刑。示意圖／本報資料照

