深夜打擊非法噪音車 桃園蘆竹警一晚抓9件
桃園市「靜桃專案」嚴抓改裝車不間斷，蘆竹警分局7日晚間執行環警監聯合稽查行動，共攔查汽機車9輛，查獲5輛機車噪音超標、4件交通違規。分局長楊贊鈞表示，將持續與環保局及監理所聯合稽查，採不定時、不定點稽查模式，以高密度、高強度執法全面壓制改裝噪音車活動空間。
蘆竹警分局表示，本次稽查行動鎖定泉州路3號前及周邊道路，9輛受檢車輛中有5輛機車經現場檢測確認噪音超標，環保局依噪音管制法全數舉發，警方同步查獲交通違規4件，包括依道路交通管理處罰條例第16條「變更原有規格設備」舉發1件、第53條「闖紅燈」舉發1件、第45條「逆向行駛」舉發1件，及第21條「無照駕駛」舉發1件。
分局提醒，駕駛拒檢逃逸後果嚴重，依道路交通管理處罰條例第60條第1項規定，拒絕停車受檢或逃逸者將被全程錄影蒐證，處1萬元至3萬元罰鍰並吊扣駕照6個月；5年內再犯最高可罰3萬元並吊扣駕照1年。
環保局也可依噪音管制法第19條裁處最高罰鍰3萬元，拒檢者將面臨「雙重告發、加倍處分」的重罰。交通新制更全面加重罰則，無照駕駛汽車可罰6萬元、機車最高3萬6千元；違規改裝排氣管未依規定登記者罰鍰增至3600元，拒測再罰3萬元。
山腳里里長徐慶堂於稽查現場親自慰勞執勤同仁，送上熱飲與點心表達感謝，並表示未來將持續與警方、環保局合作，協助宣導噪音防制觀念與交通安全教育，鼓勵民眾主動回報噪音車輛線索，共同維護生活品質。
