她幫未成年子女辦保險調取戶口名簿 驚見夫認領與外遇對象生的兒子

葉姓女子為了幫未成年子女辦理保險事宜，到台南市一間區公所調取戶口名簿，才發現丈夫在2022年認領一名男童，且竟是與外遇對象朱姓女子生下的兒子；葉女以配偶權受侵害，身心受創，提告請求精神慰撫金100萬元，台南地院判決葉女丈夫及朱女應連帶賠償30萬元。

葉姓女子提起侵權行為損害賠償訴訟指出，她與丈夫在2012年結婚，育有2名未成年子女，但丈夫長年在台中市工作；去年10月，她要辦理子女保險事宜，到台南市一間區公所調取戶口名簿，才發現丈夫在2022年6月認領一名男童，竟然是與朱姓女子外遇通姦生下的兒子。

葉女主張，丈夫及朱女侵害她的配偶權身分法益，造成身心遭受重大衝擊，請求2人連帶賠償精神慰撫金100萬元。法院審理時，被告二人均未出庭，亦未提出書狀作聲明或陳述。