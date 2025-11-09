快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

網拍「陶瓷玻璃禮盒」盜圖重製 女違反著作權法遭起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

一名46歲邱姓女子未經授權，擅自重製並公開傳輸網路上「陶瓷玻璃禮盒組」商品照，並在其經營的網拍平台上販售商品，因侵害原圖作者某貿易公司的著作財產權遭提告。桃園地檢署偵結，認定邱女行為已違反著作權法，依法起訴。

起訴書指出，邱女明知「陶瓷玻璃禮盒組」的圖片為某貿易公司享有著作財產權的攝影、美術著作，未經同意或授權，不得擅自重製、公開傳輸、展示。然而，邱女卻基於違反著作權法的犯意，於去年2月28日前某時，透過網路下載重製圖片。

隨後，邱女利用其申設的Yahoo拍賣購物平台帳號將重製的圖片公開傳輸、展示在其賣場，侵害貿易公司的著作財產權，直到公司員工於去年2月28日瀏覽網路賣場時發現，全案才因此曝光。

檢方認為，邱女的行為涉嫌違反著作權法擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪，及同法擅自以公開傳輸、展示之方法侵害他人之著作財產權罪；邱女行為屬於想像競合犯，從一重處斷，依涉犯擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪起訴，可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金。

46歲邱姓女子未經授權，擅自重製並公開傳輸網路上「陶瓷玻璃禮盒組」商品照，並在其經營的網拍平台上販售商品，因侵害原圖作者某貿易公司的著作財產權遭提告。記者周嘉茹／攝影
46歲邱姓女子未經授權，擅自重製並公開傳輸網路上「陶瓷玻璃禮盒組」商品照，並在其經營的網拍平台上販售商品，因侵害原圖作者某貿易公司的著作財產權遭提告。記者周嘉茹／攝影

財產 網路 圖片

延伸閱讀

「德國需要移民」梅爾茨一席話惹議 ARD民調揭半數民眾感到不安全

盜版雲端點歌機5年侵權市值120億 6人送中檢偵辦

普京下令12月前制定稀土開采路線圖

中國延長對部分國家免簽政策並納入瑞典

相關新聞

她幫未成年子女辦保險調取戶口名簿 驚見夫認領與外遇對象生的兒子

葉姓女子為了幫未成年子女辦理保險事宜，到台南市一間區公所調取戶口名簿，才發現丈夫在2022年認領一名男童，且竟是與外遇對...

「素人媽媽」曾選台中市長 出入社區罵保全釀全武行下場出爐

台中市陳美妃曾以「素人媽媽」之姿參選2022年台中市長，經歷標榜「作文比賽第一名」引發熱議，後續因衍生辱罵警察、妨害名譽...

讀國中女徹夜未歸 台中爸媽清晨找到人 她與男網友摩鐵嘗禁果

台中市蔡姓男子在去年間透過線上遊戲，認識一名讀國中的少女，二人相約在汽車旅館內發生關係，少女父母因女兒徹夜未歸，在外找人...

網拍「陶瓷玻璃禮盒」盜圖重製 女違反著作權法遭起訴

一名46歲邱姓女子未經授權，擅自重製並公開傳輸網路上「陶瓷玻璃禮盒組」商品照，並在其經營的網拍平台上販售商品，因侵害原圖...

他出獄不到1年 第11次酒後駕車又被抓 法官加重判刑1年3月

林姓男子今年7月11日上午10時，在台南安平區永華路上檳榔攤飲用保力達後騎機車上路，因渾身酒氣而為警攔查，當場對他施以酒...

兄弟為爭多1份打官司 老爸手寫遺囑多次塗改少做1事判無效

桃園陳姓地主2023年4月間過世前，留下2份手寫遺囑，分別涉及名下中壢區多筆土地繼承分配，哥哥拿持分較多的遺囑欲辦繼承，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。