網拍「陶瓷玻璃禮盒」盜圖重製 女違反著作權法遭起訴

一名46歲邱姓女子未經授權，擅自重製並公開傳輸網路上「陶瓷玻璃禮盒組」商品照，並在其經營的網拍平台上販售商品，因侵害原圖作者某貿易公司的著作財產權遭提告。桃園地檢署偵結，認定邱女行為已違反著作權法，依法起訴。

起訴書指出，邱女明知「陶瓷玻璃禮盒組」的圖片為某貿易公司享有著作財產權的攝影、美術著作，未經同意或授權，不得擅自重製、公開傳輸、展示。然而，邱女卻基於違反著作權法的犯意，於去年2月28日前某時，透過網路下載重製圖片。

隨後，邱女利用其申設的Yahoo拍賣購物平台帳號將重製的圖片公開傳輸、展示在其賣場，侵害貿易公司的著作財產權，直到公司員工於去年2月28日瀏覽網路賣場時發現，全案才因此曝光。