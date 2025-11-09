「素人媽媽」曾選台中市長 出入社區罵保全釀全武行下場出爐

台中市陳美妃曾以「素人媽媽」之姿參選2022年台中市長，經歷標榜「作文比賽第一名」引發熱議，後續因衍生辱罵警察、妨害名譽等案件，鬧上媒體，陳在去年5月間，又因出入社區時，辱罵保全「垃圾」，與保全爆發全武行後，互控傷害，二審判陳拘役45天，可易科，全案確定。

判決指出，陳美妃與鄭姓社區保全在去年5月31日，因社區外送餐點擺放位置問題，意見歧異而有糾紛，鄭姓保全先持藤椅欲追打陳美妃，陳美妃即持雨傘攻擊。

鄭不甘示弱，將藤椅放下後，旋以腳踢陳美妃，二人互相徒手拉扯、扭打，陳美妃受有雙手臂瘀傷，鄭姓保全受有頭部外傷併腦震盪、左側眼周圍區域、鼻子及左前臂多處擦挫傷等傷勢，二人互控傷害對簿公堂。

一審審理時，鄭姓保全辯稱，因陳美妃每次出入社區時，都會罵保全「垃圾」，當天被陳罵得受不了，一氣之下拿藤椅衝出去，沒想到她拿傘防衛，自己情急出腳去擋，陳有稍微跌坐在地。

陳美妃則說，鄭手持藤椅，她要擋對方，且鄭抓她手，她要推開也是正當防衛。

一審勘驗現場監視器後認定，鄭男先拿藤椅追、出腳踢陳女，陳用雨傘反擊後雙方拉扯，經住戶制止雙方才停手。鄭雖先攻擊，陳本可閃躲、離去，卻反持雨傘毆打鄭，應是萌生還擊犯意，當屬互毆，不符合正當防衛，判鄭拘役35天、陳45天，都可易科。