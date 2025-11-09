快訊

他出獄不到1年 第11次酒後駕車又被抓 法官加重判刑1年3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子今年7月11日上午10時，在台南安平區永華路上檳榔攤飲用保力達後騎機車上路，因渾身酒氣而為警攔查，當場對他施以酒測，呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克而被訴，這次是他第11次酒後駕車，距上次被抓還不到1年，法官認他對於此類犯罪有特別惡性而加重其刑，判刑1年3月。

林男於警詢及偵訊中均坦承不諱，並有酒精測定記錄表、車輛移置保管單、台南市警局舉發違反道路交通管理事件通知單等資料佐證，檢方認他自白與事實相符，依涉吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪嫌起訴。

檢方指出，林男前因公共危險案件，經台南地院判刑6月，併科罰金15萬元確定，有期徒刑部分2023年10月18日執行完畢；隨後又因公共危險案件，經台南地院判刑1年，併科罰金6萬元確定，有期徒刑部分於去年10月18日才執行完畢。

台南地院考量，林男前案與本案所犯均為酒後駕車公共危險罪，兩案罪質相同，且前案執行完畢距其再為本案犯行尚不及1年，足認刑罰反應力薄弱，且對於此類犯罪有特別惡性，依刑法第47條第1項規定加重其刑。

法官審酌，林男前有10次酒後駕車公共危險犯行經法院判處罪刑確定，以判決確定時間計算：2005年1次、2009年1次、2011年1次、2013年2次、2017年1次、2018年1次、2020年1次、2023年2次，本案已屬第11次酒後駕車犯行，顯然漠視自己、他人及公眾生命財產安全，所為很不應該。

且考量他犯後坦承犯行態度等一切情狀，認他駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，判刑1年3月，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院指出，林男本案已屬第11次酒後駕車犯行，且對於此類犯罪有特別惡性，依法加重其刑，認他駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，判刑1年3月。圖／本報資料照
台南地院指出，林男本案已屬第11次酒後駕車犯行，且對於此類犯罪有特別惡性，依法加重其刑，認他駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，判刑1年3月。圖／本報資料照

