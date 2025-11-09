陸配離家、興訟、謀低收入戶補助 「危害社會安定」夫歿不准留台確定

中國大陸徐姓女子二婚蕭姓男子而來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付2500元，她才願照顧。徐女工作稱「跌傷」，向雇主索賠800萬元，還向移民署表示取得身分證後，就申請低收入戶補助、身障福利。蕭病歿，內政部認為徐女有危害社會安定之虞，不許定居並廢止長期居留許可，她提行政訴訟，敗訴確定。

徐女在中國大陸有2名女兒，其中1名未成年，她後來嫁給蕭姓男子，經內政部允許在台長期居留。徐女2022年2月15日申請在台定居，但蕭於同年3月15日死亡。

移民署2023年1月底召開定居審查會，出席單位包括國家安全局、大陸委員會、調查局、退輔會、經濟部投審會等，因徐女的依親對象已死亡，且她在台的家庭支持系統薄弱，在大陸則有女兒和雙親可依靠，考量國家整體利益及社會安定性後，依兩岸人民關係條例等規定，決議不許可她申請定居，並廢止長期居留許可及註銷長期居留證。依規定，徐女收到處分書翌日起10日內須辦出境證，於出境證所載10日期限屆滿前離境。

徐女不服，提訴願遭行政院駁回，她改提行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定，並要求內政部准許她定居。她主張，內政部以她狀告前雇主、求償800萬元，如取得身分證將濫用司法資源，到處興訟，是「臆測之詞」，她認為提告是受憲法保護的權利。

內政部表示，依照移民署苗栗縣專勤隊的訪查，徐女2016年因與夫家親友不睦，反覆離家再返家，且以遭丈夫打傷為由，要丈夫給500萬元當離婚條件。社工曾協助安置，但庇護期間卻不配合安置機構規定，她只要覺得不滿便打113或報警。

徐女曾在台中后里一家臭臭鍋店工作，她聲稱「滑倒受傷」，提告要求雇主賠償800萬元；丈夫生病住院，夫兄每日須付2500元，徐女才願照顧。雇主表示，徐女工作1個月但實際上班日僅8天，沒有人知道她何時跌倒；因無證據佐證徐女因臭臭鍋店前濕滑而跌傷，台中高分院民事庭判徐女敗訴確定。

台北高等行政法院指出，陸配的居留認定從寬，但要申請定居，可以申領身分證，為維持國家安全、社會安定及保障人民權益，應採取較嚴格的審查。審理發現，徐女和前夫生有兩女，她會不定期匯錢回大陸娘家，她在台多從事臨時工，但都維持不久。徐女的胞姊也在台灣，並表示願提供住所、協助自立，但她因就業狀況欠佳，導致生活困難。北高行認為蕭姓丈夫已死亡，徐女情緒控制欠佳，且計畫取得國民身分證後，申請低收入補助及身心障礙證明等社會福利，恐造成社會負擔，內政部的處分應予尊重。