兄弟為爭多1份打官司 老爸手寫遺囑多次塗改少做1事判無效

桃園陳姓地主2023年4月間過世前，留下2份手寫遺囑，分別涉及名下中壢區多筆土地繼承分配，哥哥拿持分較多的遺囑欲辦繼承，弟弟指該遺囑日期多次增刪或塗改，提告確認遺囑無效，桃園地院審理認為，塗改處未依法補簽確認，難辨真實立書日期，影響先後遺囑效力，判該遺囑無效。

原告弟弟指控，老爸於2023年4月15日過世，生前曾立2份遺囑，第一份在2021年11月1日所立，由老爸親自手寫，內容是將中壢區仁德段8筆土地給哥哥、7筆土地給他、另10筆給媽媽和姊妹3人共同繼承；第二份則於2022年7月4日另立，註明「之前所立遺囑無效，依民法規定繼承」。

弟主張，第一份遺囑年、月、日曾以「中華民國2021年11月1日」、改為「中華民國110年11月1日」，又被他人或不詳時點改為「111年9月19日」，整個增刪、塗改之處未依法註明塗改處及字數、補簽姓名，顯屬違法形式。另個可疑處，最終留存的「9」月數字寫法，顯然是由其他數字增添筆劃改寫而成。

弟指出，老爸於2022年7月4日另又立了份遺囑，這份後立的明確記載「之前所立遺囑無效，依民法規定繼承」。依法規定，後立的遺囑應視為依法撤回前立的遺囑並喪失效力，應屬無效的。沒想到哥哥竟寄存證信函通知他、媽媽和姊妹，表示要拿著這份無效遺囑辦理遺產登記，如此將影響他們遺產繼承範圍。

被告哥哥主張，第一份111年9月19日自書遺囑是老爸親自書寫簽名，內容明確記載遺產分配，符合民法自書遺囑要件；針對遺囑部分經塗改或增刪但未註明字數的問題，法院應就塗改部分實質內容進行審酌，確認是否與遺囑人真意相符。

他認為，遺囑於111年7月7日所加註的日期，僅屬於時間的修正及補充，對遺囑的主要內容及效力未產生任何變動，也無不一致或矛盾處，因此，這部分修正應屬有效，不影響整體遺囑的成立及法律效力。

法官認為，自書遺囑應由遺囑人自書全文，記明年、月、日並親簽；如有增減、塗改，應註明增減、塗改之處所及字數並另行簽名，以確保遺囑人真意，防止遭他人竄改變造。若未依法為之，恐導致遺囑內容無從識別或被認為非遺囑人真意，而影響效力。

法院比對第一份遺囑書立日期的筆跡有多處增減、塗改，最終書立日期為111年9月19日，若檢視增減、塗改前的內容，可能出現多達9種日期；由於增減、塗改處僅有一個「陳姓地主」的簽名，難以確認這個簽名究竟是哪個日期所簽的，另還發現「9月」的「9」疑由「7」改寫而成，筆順不自然，顯示內容曾遭變造，導致無法確定實際書立日期。