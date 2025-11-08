快訊

追查3年殲滅創意私房 台中女檢獲紫絲帶獎喊話：若犯罪繼續抓

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國內婦幼、弱勢保護工作最高榮譽「紫絲帶獎」今在衛生福利部頒獎，台中地檢署檢察官陳祥薇追查3年一舉殲滅全台最大非法性影像創意私房等重案，今獲頒殊榮；陳祥薇說，她感謝檢警、社政團隊合作，也呼籲各界重視、預防性影像犯罪，檢察官更會持續追查打擊不法。

台中地檢指出，陳祥薇長期堅守婦幼專組，近年專注偵辦網路性影像犯罪，2021年起她接獲檢舉信函一路追查，歷經3年接連破獲Telegram「SCP」群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等重大案件。

中檢說，陳指揮警方溯源追查偷拍者、散布者，更包括賣家、買家等不法份子，至2024年7、8月間統籌全台掃蕩，查獲441名被告，同年底已起訴13名被告、緩起訴247名被告，一舉瓦解全台最大的色情網路論壇「創意私房」，遏止網路性剝削蔓延。

陳祥薇今表示，獲獎受肯定很有成就感，她與合作的檢警、社政團隊共享這份榮譽，但犯罪行為不會就此停止，她也將分享偵辦這幾案跨領域、跨轄區的經驗；她也發現，國內犯罪大宗明面上是詐欺、暗面底恐就是性影像，且被害人不分男女，政府應重視強化追查、打擊量能。

陳祥薇在分享偵辦創意私房等案時，曾提到最初來自1封檢舉信，她花了3年蒐證，待時機成熟時一口氣聲請400多張搜索票，3周內完成全台大搜索，再用2個禮拜複訊被告完畢。

陳當時也坦言，性影像是新型犯罪模式，因被害人多不敢出聲，在台面下已逐漸氾濫成災，她親睹少女們因性影像外流，遭利誘、威脅做出各種不堪入目行為，直到將主嫌聲押獲准，她也向被害人說「妳放心，壞人都被我抓起來了。」

陳也發現，偵辦創意私房時，不少青少年因內心寂寞，加上社群軟體成癮成了高風險族群，她身為檢察官為社會除惡，更希望青少年們愛護自己身體。

台中地檢表示，署內婦幼團隊持續耕耘，2019年獲台中市防暴優團獎、2021年獲法務部犯罪被害人有功團體獎，歷年也有6位檢察官先後獲紫絲帶獎殊榮。

台中地檢署檢察官陳祥薇殲滅創意私房等非法性影像重案，獲頒紫絲帶獎。圖／報系資料照
台中地檢署檢察官陳祥薇殲滅創意私房等非法性影像重案，獲頒紫絲帶獎。圖／報系資料照
台中地檢署檢察官陳祥薇（右）殲滅創意私房等非法性影像重案，獲頒紫絲帶獎。圖／中檢提供
台中地檢署檢察官陳祥薇（右）殲滅創意私房等非法性影像重案，獲頒紫絲帶獎。圖／中檢提供

