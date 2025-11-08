快訊

撞臉祖先？德川家康後代上傳多張對比照 日網朝聖「全在看她的臉」

聽新聞
0:00 / 0:00

前名模涉侵占遭收押 提抗告爆「科控廠商請假」士檢說話了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

模特兒蕭瑋葶涉嫌與理事長陳品君、蕭靖等人侵占「中華民國身障關懷協會」逾1.1億元、詐貸5216萬元，資金流向購屋、名車、股票投資與奢華消費等，被依公益侵占等罪起訴，士林地院8月裁定續押三人，蕭瑋葶抗告，主張已遭羈押逾6個月、證據均查扣，辦理交保時卻被告知「法警人力不足、科控廠商請假」無法具保，高院認為此說法需釐清，撤銷原裁定發回更裁。

對於媒體報導指交保受阻與「科控廠商請假」有關，高檢署8日發新聞稿澄清，科技設備監控中心並未接獲蕭女案的監控開案通知，且科控系統全年無休、有輪值支援機制，從未因人員請假影響案件辦理，強調司法程序均依法進行，以維護公信。

沒想到在高檢署釐清責任後，負責執行科技監控流程的士林地檢署發新聞稿指出，8月5日就在押之被告蕭瑋葶裁定「提出300萬元的保證金後，准予停止羈押，且應自停止羈押之日起限制出境、出海8月，並接受適當之科技監控」，稱此為法院裁定交保，非士檢諭知交保，故8日由法院為被告蕭瑋葶辦理有關交保事宜。

士檢指出，8日下午經法院通知具保人籌得保證金前往法院辦理交保事宜，承辦檢察官考量裁定中有關科技監控部分，是「接受適當之科技監控內容」，尚待確認執行事項，故當日未通知科控中心，待決定科技監控方式等執行流程，以妥適處理。

士檢說明，至於聯絡過程，或因用詞、理解而產生相關誤會，本署後續將持續加強教育訓練，就處理過程，有無涉及疏失部分，亦將進行調查。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

監控 侵占 模特兒 檢察官

延伸閱讀

日籍公務員佐佐木「二度中山站偷拍裙底」被逮 法院裁定羈押

太子集團洗錢案！核心幹部管理和平大苑11戶豪宅30萬交保 北檢將提抗告

毒駕男前科累累二犯撞死人 法官參考「這數值」裁定收押

台中豬場業者被收押 王鴻薇斷言政治辦案：接著是市府官員

相關新聞

日籍公務員佐佐木「二度中山站偷拍裙底」被逮 法院裁定羈押

日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法今年6月以觀光名義來台，被抓到在台北捷運中山站偷拍女子裙底遭逮，6月被收押45天後交...

前名模涉侵占遭收押 提抗告爆「科控廠商請假」士檢說話了

前模特兒蕭瑋葶涉嫌與理事長陳品君、蕭靖等人侵占「中華民國身障關懷協會」逾1.1億元、詐貸5216萬元，資金流向購屋、名車...

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

林姓男子3年前因病過世且無子嗣，妻子陸續提領其銀行帳戶內300多萬，支付喪葬費後全匯入個人帳戶，遭大姑大伯提告，一審認妻...

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐扭送航警

鄭姓女子今年5月初晚間搭乘長榮航空班機，從日本飛往桃園途中，明知機上禁止使用電子產品干擾飛航，仍在編號2F-1R廁所內偷...

新北男爭家產竟持刀刺死姊姊砍傷妹妹 「惡行重大」法院裁定羈押禁見

新北市三重區三和路一段前天下午發生手足為爭家產爆發家暴凶殺命案，60歲陳姓弟弟涉嫌持料理尖刀殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子...

台中變態教練性侵男童還逼童互摸性交 再押2月二審將宣判

時任台中某國小松姓棒球教練長年性侵、猥褻男童並偷拍，經民代踢爆他逼迫球隊男童互摸、肛交，變態行徑令人髮指；台中地院一審今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。