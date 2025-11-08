前名模涉侵占遭收押 提抗告爆「科控廠商請假」士檢說話了

前模特兒蕭瑋葶涉嫌與理事長陳品君、蕭靖等人侵占「中華民國身障關懷協會」逾1.1億元、詐貸5216萬元，資金流向購屋、名車、股票投資與奢華消費等，被依公益侵占等罪起訴，士林地院8月裁定續押三人，蕭瑋葶抗告，主張已遭羈押逾6個月、證據均查扣，辦理交保時卻被告知「法警人力不足、科控廠商請假」無法具保，高院認為此說法需釐清，撤銷原裁定發回更裁。

對於媒體報導指交保受阻與「科控廠商請假」有關，高檢署8日發新聞稿澄清，科技設備監控中心並未接獲蕭女案的監控開案通知，且科控系統全年無休、有輪值支援機制，從未因人員請假影響案件辦理，強調司法程序均依法進行，以維護公信。

沒想到在高檢署釐清責任後，負責執行科技監控流程的士林地檢署發新聞稿指出，8月5日就在押之被告蕭瑋葶裁定「提出300萬元的保證金後，准予停止羈押，且應自停止羈押之日起限制出境、出海8月，並接受適當之科技監控」，稱此為法院裁定交保，非士檢諭知交保，故8日由法院為被告蕭瑋葶辦理有關交保事宜。

士檢指出，8日下午經法院通知具保人籌得保證金前往法院辦理交保事宜，承辦檢察官考量裁定中有關科技監控部分，是「接受適當之科技監控內容」，尚待確認執行事項，故當日未通知科控中心，待決定科技監控方式等執行流程，以妥適處理。

士檢說明，至於聯絡過程，或因用詞、理解而產生相關誤會，本署後續將持續加強教育訓練，就處理過程，有無涉及疏失部分，亦將進行調查。