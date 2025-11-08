快訊

撞臉祖先？德川家康後代上傳多張對比照 日網朝聖「全在看她的臉」

日籍公務員佐佐木「二度中山站偷拍裙底」被逮 法院裁定羈押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法今年6月以觀光名義來台，被抓到在台北捷運中山站偷拍女子裙底遭逮，6月被收押45天後交保獲釋，由於案件被檢方上訴遭受限制出境，孰料前天又被民眾抓到偷拍裙底，警方依現行犯逮捕送辦，士林地檢署複訊後，向法院聲請羈押獲准。

大同警方表示，6日下午5點多接獲報案，指中山捷運站附近南京西路有人偷拍女子裙底，趕抵現場赫然發現嫌犯正是今年6月才因相同案件被送辦的日籍公務員佐佐木貴法（33歲）。

警方檢視其手機相簿，除了當下偷拍的女子影像，還有多名疑似其他被害女性的照片，數量相當可觀，立即依妨害性隱私現行犯逮捕。

據了解，佐佐木今年6月以觀光名義來台，並順道勘察台灣農業發展，6月8日卻在北捷中山站手扶梯使用GoPro偷拍女子裙底，當場被女子發現並報警。警方查出他為日本岩手縣農林水產部職員，事發後岩手縣政府曾派代表來台公開90度鞠躬道歉。

佐佐木當時被移送士林地檢署偵辦，檢方認定有逃亡之虞聲請羈押獲准，經收押39天後於7月16日起訴，7月22日士林地院裁定以12萬元交保，並限制出境、出海8個月，7月29日一審宣判4月徒刑，可易科罰金。檢方不滿刑度過輕已提出上訴，案件仍在審理中。

未料，佐佐木在判決尚未定讞、仍受限制出境期間，竟再度於同地偷拍。目前佐佐木已移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。警方表示，將持續追查其手機中其他潛在被害人影像。

日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法來台觀光，二度偷拍女性裙底風光就逮。記者翁至成／翻攝
日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法來台觀光，二度偷拍女性裙底風光就逮。記者翁至成／翻攝

偷拍 台北捷運 限制出境 日本 公務員

