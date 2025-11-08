太子集團涉跨國洗錢…傳2陸籍高層曾多次來台 移民署回應

柬埔寨太子集團從事跨國詐騙，來台購置十一戶「和平大苑」豪宅，價值逾卅八億元，不僅洗錢檔次爆表，也打破過去以往的紀錄，而陸籍核心幹部李添在台的秘書劉純妤，被檢方十五萬元交保後露出的燦笑，在網路上討論度炸鍋，不少人質疑台灣何時已從詐騙變成洗錢天堂？歸咎原因在於公司設立審查制度過於鬆散，才讓洗錢集團如入無人之境。

2025-11-08 00:00