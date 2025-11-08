新北男爭家產竟持刀刺死姊姊砍傷妹妹 「惡行重大」法院裁定羈押禁見

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三重區三和路一段前天下午發生手足為爭家產爆發家暴凶殺命案，60歲陳姓弟弟涉嫌持料理尖刀殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子的家庭悲劇，初步了解疑因嫌犯不滿姊妹私自將母親名下的千萬元存款設定信託，且將他排除為受益人，激烈爭執後憤而持刃行凶。新北地院今天中午裁定陳男羈押禁見。

前天案發後警方獲報迅速趕抵，當場依現行犯逮捕陳嫌，陳也馬上請律師陪同接受調查筆錄，警詢後昨天中午依殺人及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署檢察官訊問後，昨晚以陳涉嫌家暴殺人、殺人未遂罪，犯嫌重大且所犯為重罪，有逃亡、勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。新北地院今召開羈押庭審理後，今天中午裁定陳男羈押禁見。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市三重區前天發生凶殺命案，陳姓男子疑爭家產涉嫌持刀刺死姊姊砍傷妹妹，因惡行重大，新北檢方訊後昨晚向法院聲押禁見，法院今天中午裁定羈押禁見。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區前天發生凶殺命案，陳姓男子疑爭家產涉嫌持刀刺死姊姊砍傷妹妹，因惡行重大，新北檢方訊後昨晚向法院聲押禁見，法院今天中午裁定羈押禁見。記者林昭彰／翻攝

