快訊

北市公車撞上施工告示牌！車上1大2小送往台大醫院

金門醫院驚傳打錯疫苗！1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

葛萊美入圍名單揭曉！ROSÉ入圍3大獎　對尬女神卡卡搶年度歌曲

聽新聞
0:00 / 0:00

台中變態教練性侵男童還逼童互摸性交 再押2月二審將宣判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中某國小松姓棒球教練長年性侵猥褻男童並偷拍，經民代踢爆他逼迫球隊男童互摸、肛交，變態行徑令人髮指；台中地院一審今年7月已依強制性交等90罪，判松1年6月至8年6月不等，上訴後台中高分院二審以松犯後躲避警方、企圖輕生，裁定延長羈押2月，並已訂11月26日宣判。

台中市議員江和樹踢爆太平區某國小松姓棒球隊教練對多名男童伸狼爪，除摸男童生殖器、逼口交，若不肯就範就不給上場打球，且松男2012年就因對未滿14歲男子強制猥褻而被判刑，學校聘雇機制無法防堵狼師，質疑孩子們的安全家長能安心嗎？

有受害者控訴，松男除伸狼爪摸生殖器、逼迫為其口交，甚至要求男童互摸、肛交，行徑變態，若不肯就範松就不讓男童上場打球。

台中地檢署獲報後，通知多名被害人到案陳述，並指揮警方搜索、拘提松男（37歲）到案，查出他對未成年隊員性侵，將其聲押獲准、起訴。

台中地院一審今年7月宣判，依7個對未滿14歲男子強制性交罪各判7年10月、46個對未滿14歲男子強制猥褻罪各判3年6月、3個成年人對兒童乘機猥褻罪各判1年6月、34個以違反本人意願之方法使少年被製造與性相關、客觀上足以引起性慾或羞恥之電子訊號罪各判7年2月至8年6月不等。

一審說，松另涉嫌對多人性侵仍在偵辦中，本案罪刑將來可能和其他案件合併定應執行刑，因此不予定應行刑。

全案上訴後，台中高分院二審將於11月26日上午10點宣判，由於松羈押期屆滿，考量他犯罪嫌疑重大，涉對未滿14歲男子強制性交等罪是5年以上重罪，顯有逃亡之虞。

二審也說，松犯後有逃避警員追捕、企圖輕生行為，加上他先前有同類犯行經判緩刑，之後又多次再犯，顯有反覆實施之虞，裁定自11月14日起延長羈押2月。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

猥褻 性侵

延伸閱讀

新井浩文性侵遭判刑！曾出演《銀魂》活躍影視界 消失7年重返舞台　

「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷

台中男「滴管餵毒」性侵…害死傳播小姐 稱務農不會逃求交保遭駁

弱勢女遭2鄰居輪流性侵…親族冷處理 她被迫懷孕產子嘆：沒人會幫我

相關新聞

台東縣性騷擾通報10個月來22件 空軍志航基地通報量最多　

自「性平三法」新制於去年3月8日上路以來，台東縣轄內機關性騷擾通報案件從未間斷。最新統計，今年1月至10月共通報22件，...

台中變態教練性侵男童還逼童互摸性交 再押2月二審將宣判

時任台中某國小松姓棒球教練長年性侵、猥褻男童並偷拍，經民代踢爆他逼迫球隊男童互摸、肛交，變態行徑令人髮指；台中地院一審今...

影／AI巡防系統查獲假車牌 淡水男騎士偽造文書移送法辦

新北市19歲男子因改裝機車導致牌照被註銷查扣，便上網購買假車牌懸掛使用，前天凌晨在淡水被警方的AI巡防系統發現，當場被依...

「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷

彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...

父借機車酒駕被抓 兒子慘遭連坐吊照2年...法官撤銷處分

楊姓男子3月25日將機車借父親使用，楊父當天下班後到公園喝補藥酒才返家，途間未依規定使用方向燈，經警攔查而被判5月，他身...

跨海來台堵人…陸男瘋傳訊息騷擾「日夜思念著妳」 新北地院判2月

一名住在加拿大的中國籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，今年9月甚至搭機來台直奔女子工作地點要求見面，女方深感畏懼報警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。