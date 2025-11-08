影／AI巡防系統查獲假車牌 淡水男騎士偽造文書移送法辦

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市19歲男子因改裝機車導致牌照被註銷查扣，便上網購買假車牌懸掛使用，前天凌晨在淡水被警方的AI巡防系統發現，當場被依偽造特種文書罪現行犯逮捕，同時還要扣車、受罰7200元至7萬2000元交通違規罰鍰。

本月6日1時許，淡水警分局水源派出所副所長陳銘宣與警員林威佐，前天凌晨1時許巡邏經學府路205巷口，警車配備的AI巡防系統發現1輛機車牌照因逾檢已被註銷，隨即攔下沈姓騎士盤查，執行扣車、扣牌作業又發現他懸掛偽造車牌。

原來沈男之前因違規改裝機車遭告發，逾期未到監理站驗車導致牌照遭註銷，8月又騎車上路被台北市警方攔查告發、扣牌，他便上網購買假車牌懸掛使用，警詢後被依偽造特種文書罪嫌移送士林地檢署偵辦。

沈男同時違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款及第8款，使用偽造牌照、以及牌照被註銷仍行駛，各罰3600元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場扣車。

新北市19歲男子因改裝機車導致牌照被註銷查扣，便上網購買假車牌懸掛使用，前天凌晨在淡水被警方的AI巡防系統發現，當場被依偽造特種文書罪現行犯逮捕，同時還要扣車、受罰7200元至7萬2000元交通違規罰鍰。記者林昭彰／翻攝
