「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依違反醫師法判他8月、緩刑2年；台中高分院二審發現，一審沒說明緩刑理由，且莊5年內還因酒駕被判刑，判撤銷莊緩刑，其餘駁回，仍可上訴。

檢警調查，莊男1992年起至2020年間在彰化田中設立牙醫診所，替患者製作、裝設假牙及牙套，還會磨、修牙齒等醫療行為，至少向蕭姓、陳姓患者收費2萬4000元，直到2020年莊身體欠佳才停業。

彰化地院一審查，莊男未取得合法牙醫師資格，未經牙醫師或鑲牙生指示，擅自為病患執行咬模、試模、印模及裝設假牙、牙套，及磨、修牙齒等，已屬反覆實施醫師法第28條之醫療業務。

一審審酌，莊破壞國家醫師專業制度，對受診治者身體健康保障有潛在性危險，考量他犯後坦承、犯罪動機等一切情狀， 依非法執行醫療業務罪判他8月，緩刑2年，應向公庫支付30萬元。

檢察官不服上訴，主張莊違反醫師法行為長達20多年，顯非單一偶然犯罪，使國民健康暴露於高度風險中，且莊至今沒和告訴人和解，無積極彌補損害，犯後態度不佳，認為一審量刑過輕。

台中高分院二審認為，莊男行為經一審依刑法第57條考量犯罪情狀，量刑妥適無違反比例原則，至於沒有和解部分，是因莊與蕭姓患者就賠償金額認知差距過大才無法調解，莊非全無賠償意願。

二審查，彰院一審雖給予莊緩刑，在論罪科刑欄卻無任何諭知緩刑的理由、法條依據，已有判決理由不備之違法。

二審也發現，莊2022年因酒駕被彰院判刑3月，至2023年4月易科罰金執行完畢，已與刑法第74條第1項緩刑要件不符，一審卻仍諭知緩刑，顯有適用不當違誤情形，判處撤銷莊男緩刑，其餘上訴駁回。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

