父借機車酒駕被抓 兒子慘遭連坐吊照2年...法官撤銷處分

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

楊姓男子3月25日將機車借父親使用，楊父當天下班後到公園喝補藥酒才返家，途間未依規定使用方向燈，經警攔查而被判5月，他身為車主也遭連坐吊照2年，不服提行政訴訟。高雄高等行政法院地方庭依最高行政法院判決說明，認他非酒駕行為人即非道路交通管理處罰條例處罰的對象，撤銷處分。

楊男主張，當日因父親沒有機車上班，才將機車借給父親使用，當下有告知不能違規，但因父親中午下班後有到公園喝補藥酒才回家，途中為警攔查。他喊冤，這是父親不當駕車。

台南市府交通局說，楊父3月25日下午1時16分許騎乘兒子所有機車，行經台南市東區時，因未依規定使用方向燈而為警攔查，經酒測後楊父呼氣酒精濃度達每公升0.53毫克，涉酒後駕車依法送辦。另車主楊男有「汽機車駕駛人有第35條第1項第1款情形」違規行為，製單舉發，交通局則依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，裁處楊男吊扣汽車牌照24個月。

高雄高等行政法院地方庭依最高行政法院的判決說明，針對汽機車駕駛人有道交條例第35條第1項、第3項至第5項（即包括單純酒駕、不依指示停車接受稽查、拒絕酒測及酒測前服用含酒精之物等違規行為樣態）等違反行政法上義務行為者，施以吊扣汽機車牌照行政罰，藉此等加重非難制裁，警戒汽機車駕駛人避免其重蹈覆轍，而非對未實施該違規行為汽機車所有人施以吊扣汽機車牌照處罰。

法官認為，楊男雖為機車所有人，惟實際為酒駕行為者為訴外人，而非楊男，依最高行政法院判決及說明，楊男即非該規定處罰對象，撤銷原處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄高等行政法院地方庭認為，楊男雖為機車所有人，惟實際為酒駕行為者為訴外人，而非楊男，依最高行政法院判決及說明，楊男即非道交條例相關規定處罰對象，撤銷原處分。圖／本報資料照片
高雄高等行政法院地方庭認為，楊男雖為機車所有人，惟實際為酒駕行為者為訴外人，而非楊男，依最高行政法院判決及說明，楊男即非道交條例相關規定處罰對象，撤銷原處分。圖／本報資料照片

