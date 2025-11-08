台東縣性騷擾通報10個月來22件 空軍志航基地通報量最多
自「性平三法」新制於去年3月8日上路以來，台東縣轄內機關性騷擾通報案件從未間斷。最新統計，今年1月至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，占整體近半數，為通報量最高單位。對此，基地僅回應統計資料不便說明，未進一步回覆細節。
針對外界關注志航基地通報數偏高，媒體詢問時，基地僅低調表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。
台東縣「性騷擾分析統計報告表」指出，其餘案件分別為陸軍台東地區指揮部6件、海巡署東部分署5件、警政保7總隊1件。整體觀察，軍方單位仍是主要通報來源，顯示職場性平議題在封閉體系內正逐步浮現。
有女性官兵透露，職場中最常遇到的是「玩笑式言語暗示」，雖非明顯冒犯，卻讓人感到不適；也有人提到，在餐敘場合會被以「親切」名義進行拍肩、摸手等肢體接觸，這種曖昧界線最令人不安。
縣府指出，新法上路後通報流程更明確，任何案件一經舉報即啟動調查。通報件數上升並非負面現象，反而顯示制度落實、性平意識提升。不過，目前仍以「言語騷擾」占多數。呼籲，性騷擾不分性別與職級，唯有相互尊重與自覺，方能打造安全、平等的工作環境。
另為落實並強化性騷擾防治工作，已辦理2場次「性騷擾調查專業人員研習」，邀集縣內各級政府機關、部隊、學校、機構與警察局承辦人員參與，透過跨單位專業交流與經驗分享，期能建構更細緻、完善的性騷擾防治網絡。
