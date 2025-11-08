快訊

出席台積電運動會 黃仁勳喊：輝達永遠的夥伴 一起成長

新版退休金試算 勞工做1動作可讓金額放大1倍

王子、粿粿「疑全裸相擁照」瘋傳！名嘴大膽公開比對：衛浴設備相同

台東縣性騷擾通報10個月來22件 空軍志航基地通報量最多　

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

自「性平三法」新制於去年3月8日上路以來，台東縣轄內機關性騷擾通報案件從未間斷。最新統計，今年1月至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，占整體近半數，為通報量最高單位。對此，基地僅回應統計資料不便說明，未進一步回覆細節。

針對外界關注志航基地通報數偏高，媒體詢問時，基地僅低調表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。

台東縣「性騷擾分析統計報告表」指出，其餘案件分別為陸軍台東地區指揮部6件、海巡署東部分署5件、警政保7總隊1件。整體觀察，軍方單位仍是主要通報來源，顯示職場性平議題在封閉體系內正逐步浮現。

有女性官兵透露，職場中最常遇到的是「玩笑式言語暗示」，雖非明顯冒犯，卻讓人感到不適；也有人提到，在餐敘場合會被以「親切」名義進行拍肩、摸手等肢體接觸，這種曖昧界線最令人不安。

縣府指出，新法上路後通報流程更明確，任何案件一經舉報即啟動調查。通報件數上升並非負面現象，反而顯示制度落實、性平意識提升。不過，目前仍以「言語騷擾」占多數。呼籲，性騷擾不分性別與職級，唯有相互尊重與自覺，方能打造安全、平等的工作環境。

另為落實並強化性騷擾防治工作，已辦理2場次「性騷擾調查專業人員研習」，邀集縣內各級政府機關、部隊、學校、機構與警察局承辦人員參與，透過跨單位專業交流與經驗分享，期能建構更細緻、完善的性騷擾防治網絡。

台東縣轄內機關性騷擾通報案件從未間斷，今年1月至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，占整體近半數，為通報量最高單位。記者尤聰光／攝影
台東縣轄內機關性騷擾通報案件從未間斷，今年1月至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，占整體近半數，為通報量最高單位。記者尤聰光／攝影

性騷擾 台東 空軍

延伸閱讀

不到3個月 勇鷹高教機今年已2起煞車失效事故

台東勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑出停機區 空軍證實人員均安

海關人員涉性騷空服員！偷摸手還要求「下機後單獨檢查」 關務署發聲

「連她也被襲胸」墨西哥女總統提告 促性騷列刑事罪

相關新聞

台東縣性騷擾通報10個月來22件 空軍志航基地通報量最多　

自「性平三法」新制於去年3月8日上路以來，台東縣轄內機關性騷擾通報案件從未間斷。最新統計，今年1月至10月共通報22件，...

父借機車酒駕被抓 兒子慘遭連坐吊照2年...法官撤銷處分

楊姓男子3月25日將機車借父親使用，楊父當天下班後到公園喝補藥酒才返家，途間未依規定使用方向燈，經警攔查而被判5月，他身...

跨海來台堵人…陸男瘋傳訊息騷擾「日夜思念著妳」 新北地院判2月

一名住在加拿大的中國籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，今年9月甚至搭機來台直奔女子工作地點要求見面，女方深感畏懼報警...

洗錢案延燒！傳關說助太子集團陸籍核心幹部來台 林思銘急回應

媒體報導指出，太子集團董事長陳志等核心中國籍幹部曾多次來台，並找國民黨立委林思銘等人關說協助入境。林思銘今天表示，辦公室...

幼教師體罰不當管教多達153次 被法院駁回聲請復職及獎金

李姓幼教老師涉不當管教及體罰幼童，幼兒園去年底終止勞動契約，李師不滿，提告園方並要求復職。彰化地方法院審結，認園方解聘應...

分手後狂打電話騷擾前女友 男違家暴令還辯誤撥…法官不信判拘役55天

陳男與一名女友分手後仍常打電話騷擾前女友，前女友不堪其擾聲請保護令獲准，陳男收到保護令後，仍接連打了34通電話騷擾對方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。