快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

跨海來台堵人…陸男瘋傳訊息騷擾「日夜思念著妳」 新北地院判2月

中央社／ 新北7日電

一名住在加拿大的中國籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，今年9月甚至搭機來台直奔女子工作地點要求見面，女方深感畏懼報警，新北地方法院依跟蹤騷擾法判刑2月。

根據判決書，中國籍黃姓男子居住於加拿大，在社群平台Instagram看見女子後產生愛意，去年9月起開始傳送政治及愛慕訊息但未獲回應。之後更變本加厲密集傳送「我日夜思念著妳」、「一定會來台灣見妳」等語。

黃男今年9月甚至直接搭機來台，前往女子工作地點要求見面，遭女子同事擋下，直到警衛來驅趕才離開，但仍在附近逗留等候，讓女子心生畏懼報警。

案經新北地方法院審理，黃男坦承有傳訊息給女子，但否認跟蹤騷擾犯行，辯稱因他生活在西方較開放，言語可能過度熱情，但女子從未明確拒絕過他，因此他自認有機會。

法官認為，黃男與女子素不相識，傳送給女子的訊息已非單純過於熱情，還將自行編織的未來強加在女子身上，甚至擅自前往其工作地點，已逾越一般人所能容忍的界限。

法院11月3日宣判，黃男長時間騷擾女子，使其心生恐懼影響日常生活，且事後仍否認犯行不正視錯誤，依跟蹤騷擾罪判處有期徒刑2月，如易科罰金以新台幣1000元折算1日。可上訴。

法官另指出，黃男為中國籍人士，是以台灣地區與大陸地區人民關係條例另行規範，而非視為外國人，後續是否強制出境交由內政部移民署處理。

一名住在加拿大的中國籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，今年9月甚至搭機來台直奔女子工作地點要求見面，女方深感畏懼報警。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
一名住在加拿大的中國籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，今年9月甚至搭機來台直奔女子工作地點要求見面，女方深感畏懼報警。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

跟蹤騷擾 法官

延伸閱讀

陸人申請在台定居應交「放棄護照公證書」 10月31日上路

憲法法庭不釋憲…10年前割裂國旗3人逆轉有罪 高院：羞辱中華民國國民

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等藝人現身新北地院

相關新聞

三重男為爭家產暴怒持刀刺死姊姊、砍傷妹妹 新北檢訊後今晚聲押

新北市三重區三和路一段昨天下午發生手足為爭家產爆發家暴凶殺命案，60歲陳姓弟弟涉嫌持料理尖刀殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子...

洗錢案延燒！傳關說助太子集團陸籍核心幹部來台 林思銘急回應

媒體報導指出，太子集團董事長陳志等核心中國籍幹部曾多次來台，並找國民黨立委林思銘等人關說協助入境。林思銘今天表示，辦公室...

跨海來台堵人…陸男瘋傳訊息騷擾「日夜思念著妳」 新北地院判2月

一名住在加拿大的中國籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，今年9月甚至搭機來台直奔女子工作地點要求見面，女方深感畏懼報警...

幼教師體罰不當管教多達153次 被法院駁回聲請復職及獎金

李姓幼教老師涉不當管教及體罰幼童，幼兒園去年底終止勞動契約，李師不滿，提告園方並要求復職。彰化地方法院審結，認園方解聘應...

分手後狂打電話騷擾前女友 男違家暴令還辯誤撥…法官不信判拘役55天

陳男與一名女友分手後仍常打電話騷擾前女友，前女友不堪其擾聲請保護令獲准，陳男收到保護令後，仍接連打了34通電話騷擾對方，...

Threads發文混合「普發、墜樓」散布謠言 法官罰他3000元

楊姓男子透過社群軟體Threads發文指「市長拒絕超徵普發，台中市民清晨墜樓」，將2件不相干的新聞標題混為一談，警方認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。