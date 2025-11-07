快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

洗錢案延燒！傳關說助太子集團陸籍核心幹部來台 林思銘急回應

中央社／ 台北7日電

國民黨立委林思銘。聯合報系資料照
國民黨立委林思銘。聯合報系資料照

媒體報導指出，太子集團董事長陳志等核心中國籍幹部曾多次來台，並找國民黨立委林思銘等人關說協助入境。林思銘今天表示，辦公室僅透過電話協助詢問移民署相關法規、應備文件，是否核准由主管機關辦理，辦公室無權置喙，絕無進行關說。

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。北院6日裁定王昱棠等4人羈押禁見，凃姓被告新台幣30萬元交保。根據自由時報今天報導指出，太子集團董事長陳志等主要核心中國籍幹部曾多次來台，並找林思銘等人關說協助入境。

林思銘今天透過其辦公室發布聲明表示，辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備哪些審查資料文件。

林思銘指出，至於後續是否核准的決定，是由主管機關辦理，他的辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無進行關說的事情。

林思銘表示，再次重申，該案為選民服務業務，辦公室僅為透過電話協助詢問移民署相關法規、應備文件為何，並未發函至移民署，也未曾針對該案邀集移民署召開協調會。

移民署 辦公室 林思銘 太子集團 洗錢

延伸閱讀

普發現金進度持續 林思銘下周開立院聯席會議審特別預算

林思銘攜竹縣愛心功德會捐40萬物資 致光復災區死者家屬1萬慰問金

國民黨主席改選 林思銘：新主席要維繫藍白合

「財劃法是數學問題」 林思銘批卓榮泰別挑起政治對立

相關新聞

太子集團洗錢案！核心幹部管理和平大苑11戶豪宅30萬交保 北檢將提抗告

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團（Prince Group）在台洗錢案，首波搜索拘提，聲押禁見集團在台幹部天旭公司辜淑雯等4...

洗錢案延燒！傳關說助太子集團陸籍核心幹部來台 林思銘急回應

媒體報導指出，太子集團董事長陳志等核心中國籍幹部曾多次來台，並找國民黨立委林思銘等人關說協助入境。林思銘今天表示，辦公室...

幼教師體罰不當管教多達153次 被法院駁回聲請復職及獎金

李姓幼教老師涉不當管教及體罰幼童，幼兒園去年底終止勞動契約，李師不滿，提告園方並要求復職。彰化地方法院審結，認園方解聘應...

分手後狂打電話騷擾前女友 男違家暴令還辯誤撥…法官不信判拘役55天

陳男與一名女友分手後仍常打電話騷擾前女友，前女友不堪其擾聲請保護令獲准，陳男收到保護令後，仍接連打了34通電話騷擾對方，...

Threads發文混合「普發、墜樓」散布謠言 法官罰他3000元

楊姓男子透過社群軟體Threads發文指「市長拒絕超徵普發，台中市民清晨墜樓」，將2件不相干的新聞標題混為一談，警方認為...

嘉檢追查六腳鄉回饋金案 鄉代會前主席堂哥遭追加起訴

嘉義地檢署偵辦六腳鄉民代表會前主席黃明世涉嫌向養雞業者索取回饋金案，再有新進度。檢調查出黃男堂哥不僅提供帳戶，更充當「白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。