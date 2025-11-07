洗錢案延燒！傳關說助太子集團陸籍核心幹部來台 林思銘急回應
媒體報導指出，太子集團董事長陳志等核心中國籍幹部曾多次來台，並找國民黨立委林思銘等人關說協助入境。林思銘今天表示，辦公室僅透過電話協助詢問移民署相關法規、應備文件，是否核准由主管機關辦理，辦公室無權置喙，絕無進行關說。
北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。北院6日裁定王昱棠等4人羈押禁見，凃姓被告新台幣30萬元交保。根據自由時報今天報導指出，太子集團董事長陳志等主要核心中國籍幹部曾多次來台，並找林思銘等人關說協助入境。
林思銘今天透過其辦公室發布聲明表示，辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備哪些審查資料文件。
林思銘指出，至於後續是否核准的決定，是由主管機關辦理，他的辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無進行關說的事情。
林思銘表示，再次重申，該案為選民服務業務，辦公室僅為透過電話協助詢問移民署相關法規、應備文件為何，並未發函至移民署，也未曾針對該案邀集移民署召開協調會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言