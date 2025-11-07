快訊

分手後狂打電話騷擾前女友 男違家暴令還辯誤撥…法官不信判拘役55天

記者游明煌／基隆即時報導

陳男與一名女友分手後仍常打電話騷擾前女友，前女友不堪其擾聲請保護令獲准，陳男收到保護令後，仍接連打了34通電話騷擾對方，多為清晨時段撥打。
陳男與一名女友分手後仍常打電話騷擾前女友，前女友不堪其擾聲請保護令獲准，陳男收到保護令後，仍接連打了34通電話騷擾對方，多為清晨時段撥打。
陳男與一名女友分手後仍常打電話騷擾前女友，前女友不堪其擾聲請保護令獲准，陳男收到保護令後，仍接連打了34通電話騷擾對方，多為清晨時段撥打。陳男辯稱誤撥，法官不信，日前依違反家庭暴力防治法判處陳男拘役55日，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，陳男與某女曾為男女朋友，去年7月基隆地方法院核發民事通常保護令，裁定陳男不得對某女友實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，且不得對前女友為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信的聯絡行為，保護令有效期間為1年。

法官指出，陳男在去年7月收到保護令，仍違反保護令多次致電某女，造成她精神上備感受騷擾。法官查出陳男某門號通話紀錄明細，該門號於保護令核發前即撥打數百通電話騷擾告訴人，保護令核發後仍有34通電話撥打至告訴人的門號。

陳男矢口否認有電話騷擾行為，他辯稱他真的沒有印象，沒有故意要打給她，如果有的話可能是誤撥，她不知道該門號，他未使用該門號。但法官說，陳男在核發保護令前即多次以該門號致電告訴人，保護令核發後仍多次致電告訴人，且多為清晨時，難認是誤撥。

陳男請求法官給予緩刑，但法官表示，考量告訴人身心所受傷害及陳男對於法益的侵害程度，為確保陳男能記取教訓，注意遵守法律，認為沒有暫不執行刑罰的理由。綜合考量陳男坦承犯行並表悔悟，得易科罰金。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

記者游明煌／翻攝
男分手仍狂電前女友騷擾違家暴令，辯誤撥法官不信，判拘役55天。記者游明煌／翻攝

