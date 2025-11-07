太子集團洗錢案！核心幹部管理和平大苑11戶豪宅30萬交保 北檢將提抗告

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團（Prince Group）在台洗錢案，首波搜索拘提，聲押禁見集團在台幹部天旭公司辜淑雯等4人獲准，核心女幹部凃又文負責管理11戶和平大苑豪宅資產，聲押後30萬元交保。對此，北檢將提起抗告。

北檢11月4日依洗錢、組織犯罪、賭博等罪指揮警調搜索太子集團在台犯罪組織，台灣太子、天旭、顥玥、尼爾、聯凡等公司，以母公司海外資產匯入台灣購買豪宅、名車，隱匿犯罪所得，且透過天旭公司招攬工程師開發程式，供大陸線上博弈遊戲使用。