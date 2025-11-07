聽新聞
0:00 / 0:00
太子集團洗錢案！核心幹部管理和平大苑11戶豪宅30萬交保 北檢將提抗告
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團（Prince Group）在台洗錢案，首波搜索拘提，聲押禁見集團在台幹部天旭公司辜淑雯等4人獲准，核心女幹部凃又文負責管理11戶和平大苑豪宅資產，聲押後30萬元交保。對此，北檢將提起抗告。
北檢11月4日依洗錢、組織犯罪、賭博等罪指揮警調搜索太子集團在台犯罪組織，台灣太子、天旭、顥玥、尼爾、聯凡等公司，以母公司海外資產匯入台灣購買豪宅、名車，隱匿犯罪所得，且透過天旭公司招攬工程師開發程式，供大陸線上博弈遊戲使用。
檢方分析犯罪者角色，核心幹部天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯、直屬陳志的大陸籍李添的特助李守禮、李天司邱子恩等4人羈押禁見獲准，第5名聲押的凃又文，同樣負責管理和平大苑豪宅資產，台北地方法院裁定30萬交保，北檢將提抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言