Threads發文混合「普發、墜樓」散布謠言 法官罰他3000元
楊姓男子透過社群軟體Threads發文指「市長拒絕超徵普發，台中市民清晨墜樓」，將2件不相干的新聞標題混為一談，警方認為楊散布謠言，依社會秩序維護法移送法辦，台北地院審查，裁定罰鍰3000元。
法官審查認為，散布謠言，足以影響公共安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；「謠言」是無事實根據、憑空捏造、無的放矢，散布方式則不論出於口頭或文字，也不以發生實害為必要，楊因此違法。
台北市警文山一分局移送說，楊2025年7月29日在住處以Threads帳號發布「市長拒絕超徵普發，台中市民清晨墜樓」，楊明知普發現金與台中墜樓是不同的事，卻以誤導方式製造及散布謠言，影響公眾安寧秩序。
裁定書指出，楊對自身違序行為坦承不諱，發文內容已違反社維法散布謠言，審酌楊是大學畢業、家境勉持、配合調查等，裁定罰鍰3000元。
