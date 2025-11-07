快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

聽新聞
0:00 / 0:00

Threads發文混合「普發、墜樓」散布謠言 法官罰他3000元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

楊姓男子透過社群軟體Threads發文指「市長拒絕超徵普發，台中市民清晨墜樓」，將2件不相干的新聞標題混為一談，警方認為楊散布謠言，依社會秩序維護法移送法辦，台北地院審查，裁定罰鍰3000元。

法官審查認為，散布謠言，足以影響公共安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；「謠言」是無事實根據、憑空捏造、無的放矢，散布方式則不論出於口頭或文字，也不以發生實害為必要，楊因此違法。

台北市警文山一分局移送說，楊2025年7月29日在住處以Threads帳號發布「市長拒絕超徵普發，台中市民清晨墜樓」，楊明知普發現金與台中墜樓是不同的事，卻以誤導方式製造及散布謠言，影響公眾安寧秩序。

裁定書指出，楊對自身違序行為坦承不諱，發文內容已違反社維法散布謠言，審酌楊是大學畢業、家境勉持、配合調查等，裁定罰鍰3000元。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

墜樓 台中市 超徵 Threads 普發現金

延伸閱讀

台中某科技大學驚傳墜樓 外籍女學生死亡原因釐清中

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

謝龍介不滿遭控造謠光電案 郭國文：若我造謠也歡迎提告

新北男疑感情糾紛 持刀傷害姊妹後墜樓亡

相關新聞

凌虐打死年僅1歲的親生兒 狠母寫悔過書求法官放她交保…被駁回

高雄市一名吳姓女子產後，從去年6月開始到11月6日，多次對年僅不到1歲的親生兒子動手凌虐毆打，最後更是直接把仍在襁褓中的...

大姐頭設鴻門宴！叫小弟毆打潑熱水逼債 母遭拘禁女匯款贖人

桃園五旬王女不滿劉女欠錢不還，設局將劉女誘騙至桃園南門市場旁大樓拘禁，小弟王男掌摑、毆打，沸水澆淋身體多處，強逼劉女遠向...

Threads發文混合「普發、墜樓」散布謠言 法官罰他3000元

楊姓男子透過社群軟體Threads發文指「市長拒絕超徵普發，台中市民清晨墜樓」，將2件不相干的新聞標題混為一談，警方認為...

太子集團洗錢案！核心幹部管理和平大苑11戶豪宅30萬交保 北檢將提抗告

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團（Prince Group）在台洗錢案，首波搜索拘提，聲押禁見集團在台幹部天旭公司辜淑雯等4...

嘉檢追查六腳鄉回饋金案 鄉代會前主席堂哥遭追加起訴

嘉義地檢署偵辦六腳鄉民代表會前主席黃明世涉嫌向養雞業者索取回饋金案，再有新進度。檢調查出黃男堂哥不僅提供帳戶，更充當「白...

18萬元稅費罰鍰不想繳 見機車被查扣速向老闆借錢繳清

37歲張姓男子於民國112-113年間開車因未依繳交通行費或停車費、超速等違規而遭台南市府裁罰，以及滯欠牌照稅、燃料稅及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。