嘉檢追查六腳鄉回饋金案 鄉代會前主席堂哥遭追加起訴
嘉義地檢署偵辦六腳鄉民代表會前主席黃明世涉嫌向養雞業者索取回饋金案，再有新進度。檢調查出黃男堂哥不僅提供帳戶，更充當「白手套」代為收取款項。嘉檢今天偵結第二階段調查，依共犯身分追加起訴。
起訴書指出，53歲黃明世自2014年至2022年12月24日擔任鄉代會主席。洪姓及陳姓業者2016年取得興建養雞場的建照後開工，不料卻遭黃男以未懸掛車牌車輛堵住工地出入口，影響工程進度，要求到服務處「協商」。
此外，黃男於2017年擔任審核小組召集人，多次至工地會勘，提出質疑與缺失。業者坦言，擔心工程卡關，只能接受黃明世要求，每年各支付10萬元回饋金，以換取順利施工，並匯入黃男堂哥帳戶。至2020年間，黃男才要求停止匯款。業者於偵訊中一致供稱遭刁難，多次協調破局後才被迫付款。嘉檢今年6月已依貪汙治罪條例起訴黃明世。
檢調後續掌握堂哥涉案證據，指出他在協商過程全程在場，還出借帳戶供匯款使用，並依指示提領現金供黃花用，涉案情節重大。嘉檢因此將其列為共同正犯，依藉勢、藉端勒索財物罪嫌追加起訴。
