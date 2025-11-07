大姐頭設鴻門宴！叫小弟毆打潑熱水逼債 母遭拘禁女匯款贖人

桃園五旬王女不滿劉女欠錢不還，設局將劉女誘騙至桃園南門市場旁大樓拘禁，小弟王男掌摑、毆打，沸水澆淋身體多處，強逼劉女遠向大陸友人及女兒籌錢，5小時才獲釋，桃園地檢署依強盜等罪嫌起訴王姓男女，求處7年半至8年重刑。

起訴指出，51歲王姓女子因劉女欠她14萬餘元許久未還，心生不滿，於2024年7月間決定以暴力方式懲罰劉並要求立刻清償，王女隨即找來34歲的王姓男子協助，兩人計畫好之後，由王女佯裝邀請劉女於同年7月18日中午和另名邱姓女伴一起到桃園市桃園區文化街某大樓餐敘。

劉女當天中午欣然赴宴，一進門，只見王女、王男及另名不認識男子，隨即遭王男限制行動，王女則先行迴避；王男隨即質問劉女為何欠王女的錢不還，欺負王女，緊接著即掌摑劉，又徒手毆打多下，劉哭泣求饒，王男毫不理會。

王男甚至拿滾燙沸水澆淋劉女身體多處，令劉身體承受極大痛楚，直到劉女允諾立即聯繫親友籌措款項清償債務，王男才通知王姓大姐頭再度現身，並將劉女的行動電話還給劉，讓她去聯繫親友籌款。

受威脅的劉女被迫向中國大陸鄒姓友人借款2萬元人民幣，於當日下午2時5分轉帳到王女指定帳戶，但因尚有約人民幣1萬6700元未結清，王女竟再度拿沸水澆淋劉女，命令她繼續籌錢。

劉女在劇痛及恐懼之下，又聯繫在大陸的許姓女兒請求協助償債，許女得知母親遭王姓男女拘禁及受人身攻擊後，痛斥2人行為已觸法，但王姓男女置之不理，2人明知許女與債務無關，仍基於強盜犯意由王男持續毆打劉女，讓母女倆保持聯繫，使許女因擔憂母親安危而無法抗拒要求。

許女允諾出面向友人借款還債，向友人先後借得人民幣1萬1000元，並分別於同日下午2時53分許、3時51分許轉帳至王女指定帳戶，王姓男女認為當天討債目的已達成，於傍晚5時讓劉女離去。