快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

聽新聞
0:00 / 0:00

凌虐打死年僅1歲的親生兒 狠母寫悔過書求法官放她交保…被駁回

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名吳姓女子產後，從去年6月開始到11月6日，多次對年僅不到1歲的親生兒子動手凌虐毆打，最後更是直接把仍在襁褓中的兒子直接摔死，案發後遭到羈押禁見，但她不服抗告，不斷在看守所中寄「悔過書」求法官放她出去，但法官擔心她畏罪逃亡，因此駁回訴願。

裁定指出，這名吳姓女子從去年6月至11月6日為止，多次徒手或持用曬衣架毆打親生兒子的頭、臉、軀幹、四肢，還曾於10月初至10月20日間，拿鋁球棒對著男嬰的頭、腰、臀部等處狂毆，之後又在11月6日下午，2次將男嬰高舉過頭後往地上摔。

男嬰遭往地板拋摔後，當場造成顱骨粉碎性骨折、骨折性及對撞性腦挫傷等諸多傷害，並且眼神呆滯，吳女才發覺不對勁，立刻打給李姓丈夫，要丈夫趕快把兒子送到醫院急救，不過男嬰仍在隔天因顱損傷，傷重不治。

事發後員警詢問事發經過，吳女還謊稱兒子是自己從床上摔下來。不過根據吳女的李姓丈夫供詞卻發現，事發後吳女打電話給他叫他快送兒子去醫院時，路上吳女還一直說「害怕進去被關」，因此李男才沒有通報119或110。

吳女謊言被揭穿後遭逮捕，坦承已將犯案球棒丟棄，遭檢方依涉嫌妨害幼童發育致人於死罪等，有滅證事實、逃亡之虞，從今年3月5日起羈押禁見，並陸續延長羈押，不過她在看守所內仍持續不服抗告，還不斷寄「悔過書」給法院為自己狡辯。

高等法院高雄分院法官認為，吳女的犯罪惡性及危害重大，有繼續羈押禁見的必要，即便吳女的父母、外公、外婆有能力籌足交保金、保證會看好吳女，但仍動搖不了法官羈押他的認定。

高等法院高雄分院。圖／本報資料照
高等法院高雄分院。圖／本報資料照

虐童

延伸閱讀

台中男「滴管餵毒」性侵…害死傳播小姐 稱務農不會逃求交保遭駁

MLB／季後賽出戰13場沒拿過球棒 道奇外野手迪恩轉戰巨人

太子集團買「和平大苑」洗錢！北檢聲押5人 天旭幹部1羈押1交保

押了！惡房客開車撞民宅釀2死 台中地院今午裁定羈押禁見

相關新聞

凌虐打死年僅1歲的親生兒 狠母寫悔過書求法官放她交保…被駁回

高雄市一名吳姓女子產後，從去年6月開始到11月6日，多次對年僅不到1歲的親生兒子動手凌虐毆打，最後更是直接把仍在襁褓中的...

4200元招募跨年晚會工作人員？竹市府澄清「假消息」已報警

網路近日出現多則招募2026大新竹跨年晚會協助人員的貼文，打出日領4200元高薪，還可獲得表演藝人限量簽名周邊等福利，吸...

大姐頭設鴻門宴！叫小弟毆打潑熱水逼債 母遭拘禁女匯款贖人

桃園五旬王女不滿劉女欠錢不還，設局將劉女誘騙至桃園南門市場旁大樓拘禁，小弟王男掌摑、毆打，沸水澆淋身體多處，強逼劉女遠向...

18萬元稅費罰鍰不想繳 見機車被查扣速向老闆借錢繳清

37歲張姓男子於民國112-113年間開車因未依繳交通行費或停車費、超速等違規而遭台南市府裁罰，以及滯欠牌照稅、燃料稅及...

銅原料供應商「名佳利」負責人掏空捲1億 起訴求刑4年

國內第二大銅原料供應商名佳利金屬工業實際負責人林世強等人，以林家族的聯華鋁業公司與名佳利簽長期採購合約，藉聯華鋁業開信用...

小提琴師按喇叭提醒…卻遭逼車、斷左手肌肉 凶手判1年半定讞

小提琴老師陳譽3年前開車按喇叭提醒變換車道的車輛，卻被男子鄭順翔沿路逼車、揮拳打臉，再拿水果刀刺入左手臂，導致肌肉斷裂等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。