凌虐打死年僅1歲的親生兒 狠母寫悔過書求法官放她交保…被駁回

高雄市一名吳姓女子產後，從去年6月開始到11月6日，多次對年僅不到1歲的親生兒子動手凌虐毆打，最後更是直接把仍在襁褓中的兒子直接摔死，案發後遭到羈押禁見，但她不服抗告，不斷在看守所中寄「悔過書」求法官放她出去，但法官擔心她畏罪逃亡，因此駁回訴願。

裁定指出，這名吳姓女子從去年6月至11月6日為止，多次徒手或持用曬衣架毆打親生兒子的頭、臉、軀幹、四肢，還曾於10月初至10月20日間，拿鋁球棒對著男嬰的頭、腰、臀部等處狂毆，之後又在11月6日下午，2次將男嬰高舉過頭後往地上摔。

男嬰遭往地板拋摔後，當場造成顱骨粉碎性骨折、骨折性及對撞性腦挫傷等諸多傷害，並且眼神呆滯，吳女才發覺不對勁，立刻打給李姓丈夫，要丈夫趕快把兒子送到醫院急救，不過男嬰仍在隔天因顱損傷，傷重不治。

事發後員警詢問事發經過，吳女還謊稱兒子是自己從床上摔下來。不過根據吳女的李姓丈夫供詞卻發現，事發後吳女打電話給他叫他快送兒子去醫院時，路上吳女還一直說「害怕進去被關」，因此李男才沒有通報119或110。

吳女謊言被揭穿後遭逮捕，坦承已將犯案球棒丟棄，遭檢方依涉嫌妨害幼童發育致人於死罪等，有滅證事實、逃亡之虞，從今年3月5日起羈押禁見，並陸續延長羈押，不過她在看守所內仍持續不服抗告，還不斷寄「悔過書」給法院為自己狡辯。