18萬元稅費罰鍰不想繳 見機車被查扣速向老闆借錢繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

37歲張姓男子於民國112-113年間開車因未依繳交通行費或停車費、超速等違規而遭台南市府裁罰，以及滯欠牌照稅、燃料稅及罰款，合計滯欠126筆、總計18萬9177元，行政執行署台南分署7月扣押薪資未果，10月到工廠查扣其機車，他才向老闆借錢，昨委託友人到場繳清欠款。

台南分署指出，張男開車因未依繳交通行費或停車費、超速、無照駕駛，以及騎機車未戴安全帽、未依規定使用方向燈、闖紅燈，經警方舉發，遭交通局裁處111筆罰鍰，合計8萬8500元。

此外，張男滯欠使用牌照稅及其罰鍰、強制險罰緩、汽車燃料使用費、公路法罰鍰及廢棄物清理法罰鍰等，總計滯欠126筆，總計18萬9177元，逾期未繳納。經交通局等移送台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員收案後，查得張男健保加保於一家從事批發業商號，7月間核發執行命令扣押其薪資，惟該商號未陳報扣薪結果，10月間到他位在關廟區的住處現場查訪未遇，隨即轉往工作處所，當場查扣他騎乘機車1輛。

因張男機車被扣後交通不便，只好先向老闆借錢，昨下午委託友人到台南分署，將全部欠款繳清。

台南分署7月扣押張男薪資未果，10月到工廠查扣其機車，他才向老闆借錢，昨委託友人到場繳清欠款。圖／讀者提供
台南分署7月扣押張男薪資未果，10月到工廠查扣其機車，他才向老闆借錢，昨委託友人到場繳清欠款。圖／讀者提供

台南 薪資 停車費

