銅原料供應商「名佳利」負責人掏空捲1億 起訴求刑4年

國內第二大銅原料供應商名佳利金屬工業實際負責人林世強等人，以林家族的聯華鋁業公司與名佳利簽長期採購合約，藉聯華鋁業開信用狀進口銅原料，加價販售給名佳利，獲取1億818萬餘元不法利益，名佳利損失4615萬餘元。台北地檢署今偵結，依背信罪嫌起訴林世強、林秋君姊弟及財務部主任黃美珍，3人否認犯行毫無悔意，分別求刑4年、3年、2年6月。

名佳利1978年成立具47年歷史，資本額26億6000萬元，主要提供銅及銅合金製品專業材料製造、研發與行銷，及相關原物料的買賣，其所開發產品被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品、消費性電子產品、家電、建築、汽車與機器人等多樣應用領域。名佳利經營權為林氏家族掌權，董事長為法人，因而避開關係人交易爭議，名佳利法人董事為銓昌科技公司，銓昌科技負責人林世強也是名佳利實際負責人，而聯華鋁業為林家族百分百持有，林世強為實際負責人，林的二姐姊林秋君為聯華董座，也在名佳利擔任林世強秘書。

起訴指出，林世強等人明知名佳利公司無資金需求，且自行透過銀行授信方式開狀成本較低，涉違背對名佳利的忠誠義務，林世強、林秋君指示黃美珍從2021年3月起，大幅提高聯華鋁業公司代開狀比例，且聯華、名佳利2022年2月簽採購合約長達5年、每年採購合約金額高達16億元，墊高進貨成本賣給名佳利，賺價差牟利。

林等人辯稱，因外部董事發黑函給銀行，要保留第二籌資管道。檢方約談銀行行員作證，認為客觀上名佳利公司仍有相當足夠的銀行開狀額度可供以較低成本進行採購。檢方統計，聯華鋁業從20213月1日起至2025年4月31日止，不法所得1億818萬9892元，名佳利損失4615萬2380元。

檢方認定，林世強為名佳利最高經營決策人，林秋君在名佳利公司領有高薪，且為財務資金動用、貸款動撥最終審核及用印權人，黃美珍為名佳利公司財務部主管，3人貪圖名佳利公司公司派經營者家族私立，涉背信罪嫌。