聽新聞
0:00 / 0:00
小提琴師按喇叭提醒…卻遭逼車、斷左手肌肉 凶手判1年半定讞
小提琴老師陳譽3年前開車按喇叭提醒變換車道的車輛，卻被男子鄭順翔沿路逼車、揮拳打臉，再拿水果刀刺入左手臂，導致肌肉斷裂等，必須長期復健，最高法院依傷害罪判鄭1年6月徒刑定讞。
鄭順翔2022年1月6日晚間9時許駕車行經新北市三重區正義北路，欲由外側車道駛入內側車道，而陳譽見狀按喇叭示警，鄭心生不滿，沿路逼車又趁紅燈時，打開陳譽的車門，持水果刀揮刺陳譽10多下，刀刃直接插入陳的左手臂，鄭又出拳毆打陳的臉部。
陳譽左手前臂深度切割傷合併屈指淺肌撕裂傷、左手第三及第四指屈肌刺傷導致部分斷裂、神經受損、雙眼挫傷等。陳指出，他是小提琴音樂家，當時受傷造成他40%的肌肉被截斷，因為手臂受傷的緣故演出嚴重失常，現在他可以拉小提琴，但不能做太難的東西。
鄭順翔坦承犯行，一審依傷害罪判鄭順翔4年徒刑、毀損罪判處3月得易科罰金之刑。案件上訴，鄭與陳於二審達成和解，二審改依傷害罪判刑1年6月，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言