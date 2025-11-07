快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

聽新聞
0:00 / 0:00

小提琴師按喇叭提醒…卻遭逼車、斷左手肌肉 凶手判1年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

小提琴老師陳譽3年前開車按喇叭提醒變換車道的車輛，卻被男子鄭順翔沿路逼車、揮拳打臉，再拿水果刀刺入左手臂，導致肌肉斷裂等，必須長期復健，最高法院依傷害罪判鄭1年6月徒刑定讞。

鄭順翔2022年1月6日晚間9時許駕車行經新北市三重區正義北路，欲由外側車道駛入內側車道，而陳譽見狀按喇叭示警，鄭心生不滿，沿路逼車又趁紅燈時，打開陳譽的車門，持水果刀揮刺陳譽10多下，刀刃直接插入陳的左手臂，鄭又出拳毆打陳的臉部。

陳譽左手前臂深度切割傷合併屈指淺肌撕裂傷、左手第三及第四指屈肌刺傷導致部分斷裂、神經受損、雙眼挫傷等。陳指出，他是小提琴音樂家，當時受傷造成他40%的肌肉被截斷，因為手臂受傷的緣故演出嚴重失常，現在他可以拉小提琴，但不能做太難的東西。

鄭順翔坦承犯行，一審依傷害罪判鄭順翔4年徒刑、毀損罪判處3月得易科罰金之刑。案件上訴，鄭與陳於二審達成和解，二審改依傷害罪判刑1年6月，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

小提琴老師陳譽3年前開車按喇叭，卻被男子鄭順翔沿路逼車，揮拳打臉，再拿水果刀刺入左手臂，導致肌肉斷裂等傷必須長期復健，最高法院依傷害罪判鄭1年6月徒刑定讞。示意圖／ingimage
小提琴老師陳譽3年前開車按喇叭，卻被男子鄭順翔沿路逼車，揮拳打臉，再拿水果刀刺入左手臂，導致肌肉斷裂等傷必須長期復健，最高法院依傷害罪判鄭1年6月徒刑定讞。示意圖／ingimage

傷害罪 小提琴

延伸閱讀

女星自揭罹罕病「臀肌失憶症」：屁股忘記出力走路晃動

預計明年初退休…便當放桌上 最高法院法官周盈文腦出血昏倒急送醫

短短3秒的握手就能看出健康狀況？有這特徵的人情緒愈冷靜

動得少卻更健康！雌激素+肌肉差異 女生運動效率勝男生2倍

相關新聞

小提琴師按喇叭提醒…卻遭逼車、斷左手肌肉 凶手判1年半定讞

小提琴老師陳譽3年前開車按喇叭提醒變換車道的車輛，卻被男子鄭順翔沿路逼車、揮拳打臉，再拿水果刀刺入左手臂，導致肌肉斷裂等...

銅原料供應商「名佳利」負責人掏空捲1億 起訴求刑4年

國內第二大銅原料供應商名佳利金屬工業實際負責人林世強等人，以林家族的聯華鋁業公司與名佳利簽長期採購合約，藉聯華鋁業開信用...

天剛資訊私募爆內線交易 董座父子檔800萬元交保畫面曝

調查局獲報指出，上櫃公司剛資訊2021年間，公告私募普通股利多消息，現任董事長張申曄與父親張超俊，透過應募人春豐公司得知...

天剛資訊私募爆內線交易 董座涉證交法300萬交保

天剛資訊2021年間公告私募普通股利多消息，董事長張申曄透過應募人春豐公司得知利多，涉內線交易買賣股票獲利數百萬元，調查...

中投、欣裕台股權全數移歸國有 官司更一審再敗訴

不當黨產處理委員會9年前認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，另要求國民黨將中投、欣裕台全數股權移歸國有，中投、欣裕...

高雄市府通過國賓飯店重建案環評 5公里內鄰居抗告遭駁確定

大陸建設公司申請於高雄國賓飯店舊址興建住商大樓，依環境影響評估法提送環境影響說明書，高雄市府召開環評會議後，決議無須進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。