小提琴師按喇叭提醒…卻遭逼車、斷左手肌肉 凶手判1年半定讞

小提琴老師陳譽3年前開車按喇叭提醒變換車道的車輛，卻被男子鄭順翔沿路逼車、揮拳打臉，再拿水果刀刺入左手臂，導致肌肉斷裂等，必須長期復健，最高法院依傷害罪判鄭1年6月徒刑定讞。

鄭順翔2022年1月6日晚間9時許駕車行經新北市三重區正義北路，欲由外側車道駛入內側車道，而陳譽見狀按喇叭示警，鄭心生不滿，沿路逼車又趁紅燈時，打開陳譽的車門，持水果刀揮刺陳譽10多下，刀刃直接插入陳的左手臂，鄭又出拳毆打陳的臉部。

陳譽左手前臂深度切割傷合併屈指淺肌撕裂傷、左手第三及第四指屈肌刺傷導致部分斷裂、神經受損、雙眼挫傷等。陳指出，他是小提琴音樂家，當時受傷造成他40%的肌肉被截斷，因為手臂受傷的緣故演出嚴重失常，現在他可以拉小提琴，但不能做太難的東西。