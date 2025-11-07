中市警破獲運動賽事博弈機房　洗錢金流逾4億元

台中市警察局今天宣布破獲運動賽事博弈機房，透過中國某體育網站平台為當地賭客儲值賭金，每月經手賭資逾新台幣2000萬元，經營期間出入賭資逾4億元。

台中市警察局刑事警察大隊偵五隊說明，偵辦跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲主嫌何姓男子（31歲）等12人於台中市南屯區經營運動賽事博弈網站。

警方表示，該集團透過中國某體育網站平台，為當地賭客儲值賭金，每月經手賭資金額逾2000萬元，經營期間出入賭資金額逾4億元，不法獲利估計超過2000萬元。

警方掌握情資顯示，這個體育網站平均單月出入賭金約2000萬元、獲利可達100萬元，該集團並兼營賭博網站，有多名台灣人在該網站賭贏了卻無法出金。

警方追查，該集團經營手法是由員工加入各網路運動直播間，先以聊天、交友方式博取被害人信任後，再推薦被害人加入體育網站會員，並設定會員人數有百萬人，讓被害人信任該網站是有品牌、口碑、保障的網站，一定可以出金而放心儲值、下注。

警方指出，何嫌並以客服、文書打字工作人員之名，在各求職網招攬員工，引誘求職者加入該不法博弈集團從事犯罪工作，專案小組見時機成熟，聲請搜索票破門逮人，並於現場查扣桌上型電腦16部、行動電話44支、現金80多萬元等贓證物，全案移送台中地檢署後，依刑法賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴在案。