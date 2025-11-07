聽新聞
天剛資訊私募爆內線交易 董座父子檔800萬元交保畫面曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局獲報指出，上櫃公司剛資訊2021年間，公告私募普通股利多消息，現任董事長張申曄與父親張超俊，透過應募人春豐公司得知利多後，事先買進股票，待消息公告再出脫股票賺取價差，不法獲利數百萬元。台北地檢署昨天搜索約談張氏父子、時任財務長黃清俊到案，檢方訊後依違法證交法命張超俊500萬元、張申曄300萬元交保，2人辦保後由親友陪同離去。

另外，黃清俊20萬交保、張超俊女性友人羅麗雪，因只是人頭，訊後請回。

據了解，天剛資訊公司1996年掛牌上櫃，經併購取得IBM電腦連線模擬卡軟體技術，開發製作中文模擬卡，提供系統整合服務，2018年起投入遊戲相關產業，開發與銷售手機遊戲、Switch遊戲。

檢調清查，2021年3月30日，天剛發布重訊公告，董事會決議私募普通股，洽定應募人春豐國際有限公司私募普通股1500萬股，實際私募價格每股新台幣10元。

當時張申曄非公司內部人，而是應募人春豐國際有限公司背後藏鏡人，在得知利多消息後，涉在重訊公布前以父親、父親女性友人羅麗雪帳戶買股，重訊公告後賣出，實際獲利數百萬元。

檢調另查出，黃清俊掌握重大消息後，也以黃姓友人帳戶買進股票未賣出，擬制性獲利上百萬元。

上櫃公司剛資訊董座張申曄父親張超俊（中），涉內線交易500萬交保。記者許正宏／攝影
上櫃公司剛資訊董座張申曄父親張超俊（中），涉內線交易500萬交保。記者許正宏／攝影
上櫃公司剛資訊董座張申曄涉內線交易300萬交保。記者許正宏／攝影
上櫃公司剛資訊董座張申曄涉內線交易300萬交保。記者許正宏／攝影

