天剛資訊私募爆內線交易 董座涉證交法300萬交保
天剛資訊2021年間公告私募普通股利多消息，董事長張申曄透過應募人春豐公司得知利多，涉內線交易買賣股票獲利數百萬元，調查局台北市調查處今天搜索約談張氏父子、時任財務長黃清俊等人到案，台北地檢署複訊後依違反證交法命張申曄300萬交保；張申曄父親張超俊和黃清俊仍在開庭。
天剛資訊公司1996年掛牌上櫃，經併購取得IBM電腦連線模擬卡軟體技術，開發製作中文模擬卡，提供系統整合服務，2018年起投入遊戲相關產業，開發與銷售手機遊戲、Switch遊戲。
2021年3月30日天剛發布重訊公告，董事會決議私募普通股，洽定應募人春豐國際有限公司私募普通股1千5百萬股，實際私募價格每股新台幣10元。
檢調追查，張申曄當時非公司內部人，而是應募人春豐國際有限公司背後藏鏡人，得知利多消息後，涉嫌在重訊公布前以父親、父親女性友人羅麗雪帳戶買股，重訊公告後賣出，實際獲利數百萬元。
檢調查出，黃清俊以黃姓友人帳戶買進股票未賣出，擬制性獲利上百萬元。
