北捷萬大線2期截直取彎 居民求重辦環評敗訴

中央社／ 台北6日電

台北捷運萬大線第2期環差案獲審查通過，居民及民團認截直取彎後，太接近小學及民宅等，提告請求撤銷環差處分及重辦環評。法院今天認定，原處分並無違誤，判決居民等敗訴，可上訴。

全案源於，台北市政府捷運工程局是捷運萬大線第二期工程「機廠-迴龍」段的開發單位，依工程細部設計成果，其車站位置、車站結構型式、工程餘土數量、設置捷運附屬設施等與原核准環評書件部分有所不同，提出「萬大-中和-樹林地區捷運系統環境影響說明書第3次環境影響差異分析報告」（環差報告）。

民國111年5月25日環境部的環評委員會決議環差報告審核修正通過，環境部111年6月10日處分審核修正通過本件環差報告。

居民及民團主張，環差案爭議最大的就在於LG11站路段「截直取彎」進入金城公園，可能使鄰近的國小及民宅受噪音影響，且須重新辦理環評。

台北高等行政法院新聞資料表示，環境影響評估的目的，在於預估開發行為對週遭環境的影響是否為可掌控，而不是對開發工程危險的控制；開發行為將軌道由直改彎造成列車有出軌的風險，本非環評所應審酌事項。

北高行指出，開發行為的大眾捷運系統開始營運後，噪音量均會符合相關管制標準，而且隔音牆距離民宅達6.96公尺，尚不至影響景觀。

為了避免徵收私有民地、且為了快速乘客轉乘捷運板南線之故，LG11站採用高架車站方式設置在金城公園內，車站下方的空間仍無礙一般民眾使用。

開發行為原本全線採取高架型式，部分路線及車站改為地下化後，土方量雖有增加，但本件環差報告中，已計畫利用多項替代道路載運土方至處理場。

合議庭指出，原處分並無違誤，不會對生活環境有加重影響之虞；對環境品質維護，也沒有不利影響，無庸重新辦理環評，判決居民等敗訴。可上訴。

台北捷運 環評 萬大線

