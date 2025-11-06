中投、欣裕台股權全數移歸國有 官司更一審再敗訴

不當黨產處理委員會9年前認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，另要求國民黨將中投、欣裕台全數股權移歸國有，中投、欣裕台興訟，一審敗訴，二審廢棄發回更審，台北高等行政法院更一審今再度判決兩家公司敗訴，可上訴。

黨產會2016年認定中投、欣裕台公司為國民黨的附隨組織，兩公司提告均敗訴確定。黨產會另處分國民黨應將兩公司的全數股權移歸國有，國民黨提的行政訴訟也已敗訴確定。

中投、欣裕台也針對股權移轉案提行政訴訟，一審判決兩公司敗訴，最高行政法院二審認為判決未審究兩公司是利害關係人，且錯誤引用保護規範理論而認定兩公司不適格，判決違背法令，廢棄發回更審。