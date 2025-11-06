快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市府通過國賓飯店重建案環評 5公里內鄰居抗告遭駁確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

大陸建設公司申請於高雄國賓飯店舊址興建住商大樓，依環境影響評估法提送環境影響說明書，高雄市府召開環評會議後，決議無須進入第二階段環評並通過環評審查。居民江慧楓等11人以居住於受開發行為影響5公里範圍內，向高雄高等行政法院聲請停止原處分執行，但敗訴；江等人抗告，最高行政法院今駁回確定。

江慧楓等當地居民質疑開發行為會帶來地質沉陷、土壤液化等問題，擔心施工過程所產生的水壓壓差，是否會造成鄰近既有建築物沉陷而影響結構安全。

大陸建設提送「高雄市前金區後金段住商大樓新建工程環境影響說明書」，由高雄市工務局轉送高雄市政府審查。高市府召開3次專案小組初審會議，並分別於2024年9月5日召開第80次環境影響評估審查委員會會議、2025年3月24日召開第83次環評會會議後，作成無須進入第二階段環評及通過環評審查等決議，並於4月14日公告結論。

最高行政法院認為，第83次環評會決議已明確表示大陸建設於會中已經就「委員及相關機關意見」予以說明並經該次環評會「確認」，從會議紀錄來看，未見有大陸建設就「委員及相關機關意見」的補充說明，仍待另次環評會審議之意。江慧楓等人主張環評會未就決議所要求的補充說明進行審議，即通過環說書，質疑合法性，難認有據。

就地盤類型部分，經委員、開發單位、建管處代表分別提出詢問、說明或答覆，最高行政法院也認為沒有江慧楓等人所稱「未審酌危老結構評估報告中重要資訊」的情況。

環評會曾針對大樓出入口設置地點、開發案完成後的交通衝擊討論、說明，結論也載明經評估並無使當地環境顯著逾越品質標準或超過當地環境涵容能力的情況。最高行政法院認為，高雄市總人口數的增長與開發行為對於周遭環境影響評估是否確實無關，依現有證據，無從認定原處分不合法。

最高行政法院指出，本件沒有停止原處分執行的急迫性，江慧楓等人的抗告與行政訴訟法第116條第3項規定的要件不符，因此駁回。

大陸建設公司申請於高雄國賓飯店舊址興建住商大樓，依環境影響評估法提送環境影響說明書，高雄市府召開環評會議後，決議無須進入第二階段環評並通過環評審查。居民江慧楓等11人以居住於受開發行為影響5公里範圍內，向高雄高等行政法院聲請停止原處分執行，但敗訴；江等人抗告，最高行政法院今駁回確定。圖／聯合報系資料照
大陸建設公司申請於高雄國賓飯店舊址興建住商大樓，依環境影響評估法提送環境影響說明書，高雄市府召開環評會議後，決議無須進入第二階段環評並通過環評審查。居民江慧楓等11人以居住於受開發行為影響5公里範圍內，向高雄高等行政法院聲請停止原處分執行，但敗訴；江等人抗告，最高行政法院今駁回確定。圖／聯合報系資料照

環評 高雄市 飯店

延伸閱讀

影／許智傑爭取高雄市長提名 發豪語「高雄重返世界第三大港」

高雄城市書展11月15日開展 16家獨立書店進駐市圖

高雄茄萣「活化國小空間」增設公托中心 呈現海洋文化

小巨蛋人氣不敵高雄與大巨蛋 議員促北捷遊憩積極招商拚轉型

相關新聞

中投、欣裕台股權全數移歸國有 官司更一審再敗訴

不當黨產處理委員會9年前認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，另要求國民黨將中投、欣裕台全數股權移歸國有，中投、欣裕...

高雄市府通過國賓飯店重建案環評 5公里內鄰居抗告遭駁確定

大陸建設公司申請於高雄國賓飯店舊址興建住商大樓，依環境影響評估法提送環境影響說明書，高雄市府召開環評會議後，決議無須進入...

上櫃天剛資訊董座、前財務長涉內線交易 獲利數百萬搜索約談5人

上櫃公司天剛資訊（5310）2021年重訊公告私募普通股的利多消息，張姓董事長透過應募人春豐公司得知利多消息，涉內線交易...

蘇丹紅辣椒粉毒害民眾 主謀大盤供應商李彥廷只判刑4年

台灣去年發生含有毒致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉食安風暴，一度造成餐飲業紛紛下架相關辣椒食品、民眾食安恐慌，主謀李彥廷今天下午...

埔里鎮代借名投標圖利81萬 工務技士收賄加速撥款遭起訴

南投縣埔里鎮曾姓鎮民代表，涉嫌利用他人名義投標埔里鎮公所地方建設工程，並向工務課周姓技士行賄，加速撥款。南投地檢署今天依...

涉擄人黑歷史曝光！高雄假釋男偷銀樓3金鍊被捕 警：不能再出獄 ​

高雄江姓男子拿假黃金戒指到銀樓要變賣，趁機偷走3條金項鍊，逃出時正巧遇巡邏員警攔住去路才落網。警方發覺他來路不小，曾涉擄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。