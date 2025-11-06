高雄市府通過國賓飯店重建案環評 5公里內鄰居抗告遭駁確定

大陸建設公司申請於高雄國賓飯店舊址興建住商大樓，依環境影響評估法提送環境影響說明書，高雄市府召開環評會議後，決議無須進入第二階段環評並通過環評審查。居民江慧楓等11人以居住於受開發行為影響5公里範圍內，向高雄高等行政法院聲請停止原處分執行，但敗訴；江等人抗告，最高行政法院今駁回確定。

江慧楓等當地居民質疑開發行為會帶來地質沉陷、土壤液化等問題，擔心施工過程所產生的水壓壓差，是否會造成鄰近既有建築物沉陷而影響結構安全。

大陸建設提送「高雄市前金區後金段住商大樓新建工程環境影響說明書」，由高雄市工務局轉送高雄市政府審查。高市府召開3次專案小組初審會議，並分別於2024年9月5日召開第80次環境影響評估審查委員會會議、2025年3月24日召開第83次環評會會議後，作成無須進入第二階段環評及通過環評審查等決議，並於4月14日公告結論。

最高行政法院認為，第83次環評會決議已明確表示大陸建設於會中已經就「委員及相關機關意見」予以說明並經該次環評會「確認」，從會議紀錄來看，未見有大陸建設就「委員及相關機關意見」的補充說明，仍待另次環評會審議之意。江慧楓等人主張環評會未就決議所要求的補充說明進行審議，即通過環說書，質疑合法性，難認有據。

就地盤類型部分，經委員、開發單位、建管處代表分別提出詢問、說明或答覆，最高行政法院也認為沒有江慧楓等人所稱「未審酌危老結構評估報告中重要資訊」的情況。

環評會曾針對大樓出入口設置地點、開發案完成後的交通衝擊討論、說明，結論也載明經評估並無使當地環境顯著逾越品質標準或超過當地環境涵容能力的情況。最高行政法院認為，高雄市總人口數的增長與開發行為對於周遭環境影響評估是否確實無關，依現有證據，無從認定原處分不合法。