盜版雲端點歌機5年侵權市值120億 6人送中檢偵辦

中央社／ 台中6日電

刑事局智慧財產權偵查大隊查獲，不法業者進口侵權雲端機上盒，出租或販售給KTV、汽車旅館、酒吧等場所，5年來提供上千盒非法點歌機、侵權市值逾120億，逮6人送台中地檢偵辦。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊今天發布新聞稿，台中地檢署日前接獲著作權人檢舉，有汽車旅館內伴唱機播放侵權歌曲提供消費者伴唱使用，成立專案小組追查偵辦。

警方調查，業者進口在中國生產的雲端點歌機上盒，可透過網路連結中國雲端庫下載未獲得在台授權歌曲視聽著作；公司除網路行銷外，另在新北市、台中市、雲林縣、高雄市等地設立營業據點。

業者將機台出租及販售點歌機予KTV、汽車旅館、俱樂部、酒吧、酒店、小吃部等營業場所，提供顧客伴唱使用，收取租金及相關服務費獲取不法利益，自民國109年至今，已提供千台以上出租非法點歌機，估算侵權市值逾新台幣120億元。

警方查扣點歌機824台、觸控螢幕69台等相關贓證物，將進口機台的公司及汽車旅館負責人等6人，依違反著作權法罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

汽車旅館 網路

